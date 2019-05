Watch-Tipp: Benachrichtigungs- und Kontrollzentrum in jeder Ansicht öffnen

Kurze Pause am Rand erforderlich…

…um Fehleingaben vorzubeugen

Auf dem iPhone oder dem iPad lässt sich die Mitteilungszentrale oder das Kontrollzentrum in jedem Zustand öffnen: Es ist egal, ob gerade der Home-Bildschirm sichtbar ist oder eine App läuft. Anders war dies auf der Apple Watch: Dort war es bis watchOS 5 nur möglich, die Mitteilungszentrale oder das Kontrollzentrum zu öffnen, wenn das Zifferblatt gezeigt wurde. Lief eine App oder eine Trainings-Session, waren die Ansichten nicht zugänglich, bis auf das Zifferblatt zurückgewechselt wurde.watchOS 5 änderte glücklicherweise dieses Verhalten – die wenigsten Nutzer wissen aber von dieser Änderung. Ist das Zifferblatt sichtbar, führt ein Wischen vom oberen Rand zur Mitteilungszentrale. Wischen von der unteren Seite öffnet das Kontrollzentrum. Dies funktioniert grundsätzlich auch, wenn eine App im Vordergrund ist – allerdings muss der Nutzer leicht anders vorgehen: Man darf nicht sofort von oben oder unten mit dem Finger in die Bildschirmmitte swipen, sondern erst einmal am Uhrenrand pausieren. Nach etwa einer halben Sekunde deutet watchOS das Kontroll- oder Mittelungszentrum an – dann kann man weiter in Richtung Bildschirmmitte wischen, um die Ansicht voll zu öffnen.Die Verzögerung hat den Sinn, dass die Apple Watch unterscheiden kann, ob der Anwender eine Liste in der gerade geöffneten App scrollen oder ob er eines der Zentren öffnen will. Ohne diese Pause würde der Anwender entweder ständig die Zentren öffnen oder aus Versehen in der App scrollen.