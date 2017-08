Warum Google Apples Standard-Suchmaschine ist

Milliardenzahlungen an Apple

Google-Suche sorgt für Apples Dienste-Wachstum

Wer eine Suchanfrage an Siri stellt, erhält Ergebnisse von Bing. Die normale Suchfunktion im Browser leitet jedoch standardmäßig auf die Google-Seite. Bei mehr als einer Milliarde aktiver iOS-Geräte, die weltweit im Einsatz sind (abzüglich China, denn dort kommt die Suchmaschine Baidu zum Einsatz), kann man sich vorstellen, wie viele Zugriffe Google damit erhält. Vor einigen Jahren hieß es, Apple wolle sich nach einer anderen Suchmaschine umsehen - jene Meldungen sind inzwischen aber vollkommen verstummt. Hinter der Einbindung von Google steckt aber weitaus mehr als nur die Entscheidung für eine bestimmte Suchmaschine. Google lässt es sich Milliarden kosten, wenn Hersteller Suchanfragen an den Suchgiganten aus Mountain View leiten.Im Jahr 2014 bezahlte Google eine Milliarde Dollar an Apple, einem neuen Bericht zufolge sind es im laufenden Jahr sogar rund drei Milliarden Dollar. Wie aus Gerichtsunterlagen des Rechtsstreits zwischen Oracle und Google hervorging, berechnet sich die Zahlung anhand des Umsatzes, den Google-Besucher erzeugen. In den Unterlagen war von 34 Prozent Beteiligung die Rede, wobei nicht klar wird, ob Apple oder Google die 34 Prozent erhalten. Im Falle des Anzeigen-Netzwerks von Google gehen durchschnittlich 68% an den Seitenbetreiber, 32 Prozent des Werbeumsatzes behält Google ein. Da Apple jedoch nicht als Seitenbetreiber gilt, kann man davon ausgehen, dass besagte 34 Prozent eher Apples denn Googles Anteil sind, denn als Seitenbetreiber der Suchmaschine gilt natürlich Google.Der Marktanalyse von Bernstein zufolge ist Apple Googles wichtigster Kunde bzw. Partner im Suchgeschäft. Zwar könnte es Google sicherlich darauf ankommen lassen, gar nichts mehr an Apple zu bezahlen und sich darauf verlassen, dass Nutzer dennoch Google als Standard-Suchmaschine verwenden - angesichts des hohen und stabilen Umsatzes alleine mit der iOS-Suche werde Google dieses Risiko aber kaum eingehen, wie es im Bericht heißt. Betrachtet man Apples Dienste-Sparte, so sind Googles Such-Milliarden ein durchaus gewichtiger Faktor und trugen erheblich zum Wachstum bei. Da Googles Zahlungen für Apple fast als reiner Gewinn verbucht werden können, liegt der Anteil am Gesamtgewinn bei fast 5 Prozent. Bald werde die Suchvereinbarung alleine bereits das Volumen eines Unternehmens der Fortune 500 haben, so Bernstein. Insgesamt handle es sich für beide Seiten um eine sehr erfolgreiche Partnerschaft.