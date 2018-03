WWDC-Lotterie: Apple informiert Gewinner

Ungefähr 5000 Entwickler können an Apples alljährlicher Konferenz teilnehmen. Die World Wide Developers Conference verzeichnet allerdings wesentlich mehr Nachfrage, weswegen Apple in den letzten Jahren Tickets verloste. Als Apple die Tickets noch frei verkaufte, waren die begehrten Eintrittskarten nach wenigen Minuten ausverkauft. 2014 stellte Apple daher auf ein neues Verfahren um, bei dem nicht nur diejenigen Chancen haben, deren Browser die total überlastete Bestellseite innerhalb der ersten 90 Sekunden aufrufen konnte. In der WWDC-Lotterie zu gewinnen bedeutet, für 1600 Dollar ein Ticket erwerben zu dürfen.Übers Wochenende hat Apple alle Gewinner informiert, die Abbuchung erfolgt in den kommenden Tagen. Wer bei der ersten Runde nicht mit dabei war, hat allerdings noch geringe Chancen, in ein paar Tagen die erwünschte E-Mail zu erhalten.Die diesjährige WWDC beginnt am 4. Juni und endet am 8. Juni. Neben macOS 10.14, iOS 12, WatchOS 5 und tvOS 12 werden auch Neuerungen im Mac-Bereich erwartet. Mehrfach war beispielsweise zu hören, Apple bereite den Nachfolger des aktuellen MacBook Air vor.