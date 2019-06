WWDC-Fotos: Teilnehmer-Geschenke, Event-Zentrum und die Umgebung

Wie üblich beginnt die alljährliche Entwicklerkonferenz mit einer Bühnenveranstaltung – in Kalifornien ist es dann 10 Uhr, bei uns 19 Uhr. Gestern bereits öffnete aber der Check-In, weswegen bereits unzählige Besucher das Convention Center zu San Jose aufsuchten. Wer für 2500 Dollar ein WWDC-Ticket gelöst hat, erhält nicht nur die Eintrittskarte für die Keynote sowie alle Sessions der Entwicklermesse, sondern auch einige kleine Geschenke. Stets mit dabei ist ein Kleidungsstück, in diesem Jahr eine Jacke, die sich nach innen und nach außen tragen lässt. Wer eine der Farben Rot, Orange oder Cyan zeigen möchte, krempelt die WWDC-Jacke dazu einfach um. Außerdem legt Apple dem Geschenkkorb metallische Sticker bei.Das folgende Foto zeigt die umgestülpte WWDC-Jacke, deren schwarzes Äußeres sich nun im Inneren befindet. Ebenfalls zu sehen sind die fünf Anstecker – vom verliebten Smiley über das grafische Hauptmotiv der Veranstaltung bis hin zum Apple-Logo.Trägt man seine jüngst erworbene Entwicklerkleidung so, dass sich der farbige Stoff innen befindet, sieht es folgendermaßen aus:Wie man es von vielen Apple-Veranstaltungen kennt, vor allem bei der Eröffnung neuer Apple Stores. gab es für Besucher der Registrierung sowie des Scholarship-Events eine Begrüßung. Die Teilnehmer schreiten durch eine Spalier-stehende Reihe an Apple-Mitarbeitern und werden per High Five begrüßt. Wenn in wenigen Stunden die Keynote beginnt, reihen sich bis zu 5000 Teilnehmer vor diesem Gebäude ein:Der Schriftzug "Dub Dub" wurde bereits bekannt, als Apple mit der Dekoration des Gebäudes begonnen hatte. Apple-intern ist meist von der "Dub Dub DC" die Rede, wenn die Bezeichnung des Events verwendet wird. Zuletzt noch ein Foto, das die Metal-Pins im Detail zeigt – inklusive eines Memoji von Tim Cook sowie der "Ruf mich an"-Geste.MacTechNews wird wie üblich per Live-Ticker von allen Geschehnissen des Events berichten und nach Ende der Keynote auch alle Ankündigungen im Detail beleuchten.