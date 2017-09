Vorschauseiten für iOS-Apps: Apple streicht Weiterleitung zum iTunes Store

Apple hat kurz vor dem morgigen Event, für das neue iPhones, Apple-Watch-Modelle und die fünfte Apple-TV-Generation auf der Agenda stehen, eine überraschende Änderung auf den iOS-Store-Vorschauseiten in Browsern vollzogen. Bislang erschien links unterhalb des App-Symbols stets ein blauer Button mit der Bezeichnung, der Nutzer zur jeweiligen App im iTunes Store weiterleitete. Seit einigen Tagen ist die blaue Eingabefläche verschwunden.Warum Apple die vormals im jeweiligen Browserfenster zwischen Anwendungssymbol und Preisangabe platzierte iTunes-Schaltfläche entfernt hat, ist nicht bekannt. Aktuell fehlt der Button nur bei den offiziellen Apple-Internetseiten für iOS-Anwendungen.Wer dagegen die Vorschauseite einer Mac-App aufruft, sieht nach wie vor die blaue Eingabefläche. Für macOS-Programme führt die Weiterleitung allerdings nicht in den iTunes Store, sondern den Mac App Store. Auch die Browser-Seiten von iTunes-Filmen, -Musik und -Hörbüchern bieten weiterhin einen blauen Button, der zum Store führt.Safari-Nutzer können die Weiterleiten-Funktion für iOS-Apps mit einem kleinen Trick wieder aktivieren. Die Browser-Erweiterung NoMoreiTunes , die eigentlich ein automatisches Öffnen des Store verhindern soll, blendet auf entsprechenden App-Vorschauseiten unterhalb der URL eine Leiste mit der Schaltflächeein.

In iTunes öffnen

In iTunes ansehen

Ergänzende Artikel: