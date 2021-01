Vor zehn Jahren: Apple wird weltgrößer Mobiltelefon-Hersteller

Seit 2009 mit großer Anziehungskraft

Zahlenmäßig unterlegen – doch maßgeblich profitabler

Gerüchte um ein Apple-Mobiltelefon hatte es schon viele Jahre vor der Präsentation des iPhones im Januar 2007 gegeben. Fast alle Prognosen lagen allerdings ziemlich weit daneben, wie ein iPhone aussehen könnte. Dass Apple nämlich einen Markt neu erfindet, die gesamte Branche verändert und vom Computer- zum Handyhersteller wird, sagte vor 2007 niemand voraus. Gut bekannt ist auch noch die Aussage der ersten iPhone-Keynote, als Steve Jobs angab, man würde gerne ein Prozent des weltweiten Marktes erobern. Ob dies Jobs als realistische Einschätzung vorschwebte oder ob einfach nur eine Zahl genannt werden sollte, ist unbekannt. Dennoch waren sich einige Marktbeobachter damals unschlüssig, ob Apple damit nicht ein viel zu optimistisches Ziel ausgab.Recht schnell zeigte sich hingegen, dass Apples Smartphone nicht nur ein Nerd-Gadget war, sondern spätestens seit der dritten Generation (iPhone 3 GS, 2009) Massen-Appeal hatte. Natürlich lagen die Verkaufszahlen zu jenem Zeitpunkt immer noch bei einem Bruchteil der heutigen Werte. Knapp 21 Millionen Geräte wurden 2009 verkauft, zwei Jahre später war dies bereits schon ein Quartalsergebnis. Mit jenem immensen Absatzplus ging auch eine andere Entwicklung einher: Anfang 2011 hieß es erstmals, dass Apple nun der weltgrößte Hersteller von Mobiltelefonen ist – kein anderer Anbieter erzielte mehr Umsatz. Der langjährige Primus Nokia war somit in die Schranken gewiesen.Zehn Jahre später ist Apple noch immer der profitabelste Hersteller – je nach Berechnungsweise mit mehr als 80 Prozent der Gewinne des gesamten Marktes. Bei den Stückzahlen kommt Apple hingegen nicht gegen die Fülle der günstigen Angebote an. Rund 215 Millionen iPhones standen im letzten Jahr beispielsweise 315 Millionen Samsung-Geräten gegenüber. Android hat ebenfalls einen überwältigenden Vorsprung vor iOS, weswegen es auf den ersten Blick so aussehen könnte, als sei Apple dem Google-Konkurrenten unterlegen. Allerdings erzielt Apple nicht nur die höchsten Gewinne, gleichzeitig verzeichnet der App Store auch doppelt so viel Umsatz wie der Google Play Store.