Wenige Tage vor dem Verkaufsstart des iPhone Xs, iPhone Xs Max und der Apple Watch Series 4 hat Tim Cook den Apple Store in SoHo (New York) besucht. Ein großes Gruppenbild mit dem gesamten Mitarbeiterteam vor Ort teilte der Apple-Chef per Twitter. Zudem veröffentlichten einzelne Angestellte bereits Selfies, die sie mit dem CEO zeigen. Cook nahm sich zudem Zeit, mit Kunden zu sprechen.Cook bedankt sich in seinem Tweet beim SoHo-Team und allen Apple-Mitarbeitern weltweit: „Danke für die harte Arbeit, die ihr diese Woche und das ganze Jahr über leistet! Ich kann Freitag kaum erwarten.“ Der Apple-CEO bezieht sich sich auf den baldigen Marktstart der neuen iPhone-Topmodelle, der jedes Jahr zu Anstürmen auf Apples Ladengeschäfte sowie den Online Store führt und für die Mitarbeiter mit viel Stress verbunden ist.Cook schaut immer mal wieder in Apple Stores vorbei – sowohl geplant als auch spontan. Im März kam er etwa zum Michigan Avenue Store in Chicago. Ansonsten war er bereits bei Apple Stores vor Ort in Palo Alto, Toronto, Paris und einigen weiteren Städten.