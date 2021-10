Vor "Unleashed": Der Apple Store geht vom Netz

Apple Store nicht mehr erreichbar:

Unklar, wann Bestellungen möglich

Alte Apple-Hasen erinnern sich noch: Jedes Mal, wenn der Apple Online Store nicht mehr zu erreichen war, kamen neue Produkte. Auch bei den letzten Apple-Events nahm der Konzern meist den Apple Online Store vom Netz – doch nicht immer gab es sofort etwas zu bestellen. Manchmal geht Apple diesen Schritt, um nur Vorbereitungen für einen baldigen Produktstart zu treffen.Nun ist, sechs Stunden vor dem Start des "Unleashed"-Events, der Apple Online Store nicht mehr zu erreichen. Es gilt als nahezu sicher, dass Apple am heutigen Abend die nächste Generation des MacBook Pro mit Apple-eigenen M-Chips der Öffentlichkeit präsentiert. Aber auch ein Mac mini mit stärkerem M-Prozessor wie auch eine neue AirPods-Generation könnte Apple heute ab 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen.Noch ist völlig unklar, wann die neuen Produkte zu bestellen sind. Im letzten Herbst, als Apple das MacBook Air, MacBook Pro 13" und den Mac mini auf M1-Chips umstellte, waren die Geräte kurze Zeit nach Ende des Event-Streams zu bestellen. Möglicherweise ist dies auch am heutigen Abend der Fall – aber es ist genau so denkbar, dass Apple erst in einigen Tagen bis Wochen Bestellungen entgegennimmt.Aufgrund der allgemeinem Chip-Knappheit und Berichten über Produktionsengpässe sollte man nicht mit einer baldigen Lieferung rechnen. Sogar beim iMac 24", welchen Apple bereits im Frühjahr 2021 vorstellte, hat der Konzern weiterhin mit Lieferungsproblemen zu kämpfen.