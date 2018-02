Vom Party-Smiley bis zum Superschurken: 157 neue Emojis kommen 2018 auf iOS und macOS

Das Unicode-Konsortium hat einen ersten Blick auf die neuen Emojis erlaubt, die im Gefolge von Unicode 11.0 in diesem Jahr auf die standardisierten Emoji-Tastaturen von iPhone, iPad, Mac und die Elektronikgeräte anderer Hersteller kommen werden. Wieder gibt es Neuzugänge in allen Kategorien, wobei der Fokus diesmal sicherlich auf verschiedenen Variationen des natürlichen Kopfschmucks liegt. Sowohl Rot- als auch Weißhaarige finden ihren Weg in die Emoji-Datenbank, Köpfe mit hohen Locken oder Glatzen. All dies selbstverständlich in beiden Geschlechtern und sechs verschiedenen Hauttönen.Insgesamt 157 neue Emojis stellt das Unicode-Konsortium vor. Betrachtet man allerdings die verschiedenen Geschlechter und Hauttöne als jeweils ein neues Emoji, verringert sich die Gesamtzahl der Neuzugänge auf 77. Die wahrscheinlich häufigst benutzte Kategorie sind die klassischen Smileys. Hier erhalten wir neben den oben abgebildeten Partyhut- und Duselig-Smileys noch einen flehenden Smiley, ein Hitze- und ein Frostgesicht sowie eine Variante mit drei Herzen. Bei den Personen gesellen sich Standard-Superheld und Standard-Superschurke zu den zahlreichen, im letzten Jahr eingeführten Fantasiefiguren wie Elf, Dschinn, Zombie oder Vampir.Einzelne Körperteile wie Bein, Fuß, Haaransatz, Knochen und Zahn werden ebenso aufgenommen wie Schutzbrillen, Laborkittel, Wander- und flache Damenschuhe. Natürlich gibt es auch zahlreiche Ergänzungen bei den Tieren (unter anderem Lama, Moskito und Papagei), Nahrung (etwa Salzstreuer und Cupcakes) und Aktivitäten (wie Puzzleteile, Softball und Silvesterböller). Auffällig sind weiterhin eine neue Flagge - diesmal kein Staat, sondern eine Totenkopfflagge -, das Unendlich-Symbol, ein Magnet, ein DNA-Strang und eine Rolle Toilettenpapier. Eine Übersicht aller neuen Emojis in Unicode 11.0 finden Sie entweder in dieser Auflistung oder in folgendem Zusammenschnitt als YouTube-Video von Emojipedia:Bis die dargestellten neuen Emojis auf unsere Geräte kommen, vergehen sicherlich noch viele Monate. Der offizielle Starttermin für Unicode 11.0 ist der Juni dieses Jahres, bis Apples Implementierung folgt, ist weitere Zeit notwendig. Möglich ist, dass die Bildchen erst mit iOS 12 und macOS 10.14 den Weg in unsere Geräte finden.Weiterführende Links: