Volkswagen rekrutiert Alexander Hitzinger von Apples Titan-Projekt

VW stellte 2017 das erste Konzept eines autnomen Fahrzeuges vor: Den VW Sedric. Quelle: VW

Autonomes Fahren bei Apple und VW

Transporter und Shuttles

Volkswagen stellt Alexander Hitzinger ein. Das berichtet unter anderem das manager magazin. Der deutsche Ingenieur arbeitete zuvor in Apples „Special Project Group“ – die Hinweise verdichteten sich, dass er an Apples Autoprojekt „Titan“ beteiligt war. Nun übernimmt Hitzinger die konzernweite Verantwortung für das Thema „Autonomes Fahren“ bei Volkswagen und agiert als deren Entwicklungsleiter in der Nutzfahrzeuge-Abteilung. Beide Positionen passen exakt zu den Tätigkeiten, die ihm bei Apple zugeschrieben werden.Das manager magazin war 2016 darauf gestoßen , dass Porsches technischer Direktor ins Silicon Valley gewechselt war. Auf Hitzingers LinkedIn-Profil findet man nach wie vor den Eintrag über seine Tätigkeit für Apple. Erst war der Ingenieur bei Porsche für Hochleistungsboliden zuständig war, so entstand der Le-Mans-Sieger „Porsche 919 Hybrid“ unter seiner Leitung. Später soll er im „Projekt Titan“ an autonomen Fahrzeugen gearbeitet haben. Als Senior Director of Hardware Engineering in der Special Project Group des kalifornischen Konzerns könnte Hitzinger die Arbeiten an dem autonomen Apple-Car direkt überwacht und gesteuert haben. VW zeigte parallel 2017 das erste Konzept von einem autonomen Fahrzeug, den VW Sedric („SElf DRIving Car„).Vielleicht war sogar auf Hitzingers Weisung das Konzept entstanden, Apple werde auf dem eigenen Gelände zunächst einen autonom-fahrenden Shuttle-Service für Konzernangestellte etablieren. Die Basis dazu sollen VW-Busse der Reihe T6 darstellen. Stimmen die Berichte, arbeitete Hitzinger also an autonom-fahrenden T6, die in der Transporter-Variante zur Nutzfahrzeugsparte des größten Autobauers der Welt gehören. Genau der Sparte, der Alexander Hitzinger nun als Entwickungsleiter vorsteht. Zusätzlich passt seine Aufgabe, ein „Zentrum für autonomes Fahren“ aufzubauen und zu leiten. Vermutlich saß er bereits im Führungsgremium einer ähnlichen Institution – bei Apple nämlich. Entsprechend begeistert zeigte sich der Vorstandschef von VW Nutzfahrzeuge, Thomas Sedran: „Wir haben mit Alexander Hitzinger einen renommierten Experten als Vorstand für die technische Entwicklung von Volkswagen Nutzfahrzeuge gewonnen.“ Hitzinger soll neben der Modelloffensive innerhalb der neuen Markenstrategie auch den Ausbau von Kompetenzen in den Bereichen Elektrotraktion, Softwareentwicklung und – natürlich – autonomes Fahren „kraftvoll vorantreiben“.