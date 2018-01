Viele offene Stellen in Cupertino: Apple sucht verstärkt nach Produktdesignern

Viele neue Produktdesigner-Jobs

Apple grast den Jobmarkt momentan nach Produktdesignern ab. Dies geht aus Statistiken der Unternehmensanalytiker von Thinknum hervor. Demzufolge begann Apple die Job-Offensive im Oktober 2017. Bis zum 12. Januar schnellte die Zahl offener Designstellen beim Konzern von 40 auf 70 hoch. Dies lässt darauf schließen, dass Apple größere Neuerungen planen könnte. Die Jobbeschreibungen deuten auf iPhone-spezifische Stellen hin.Im Detail hält Apple den Daten zufolge unter anderem Ausschau nach Produkt-Managern, Wissenschaftlern mit dem Schwerpunkt „Motion“, iPhone-Systementwicklern, Siri-Entwicklern, iPhone-Produktmanagern, Prototyp-Entwicklern für iOS und einem Touch ASIC Digital Architect. Ein Großteil der ausgeschriebenen Stellen befindet sich in der neuen, raumschiffförmigen Unternehmenszentrale in Cupertino.Warum es bei Apple den starken Anstieg an Jobgesuchen für bestimmte Arbeitsbereiche gibt, ist nicht bekannt. Auch Thinknum kann diesbezüglich nur spekulieren. Eine mögliche Erklärung ist, dass Apple schlicht in immer größeren Maßstäben operiert und entsprechend mehr Personal benötigt.Das Unternehmen könnte aber auch an größeren Innovationen arbeiten, die vorhandene Geräte aufwerten oder aus denen sogar neue Produkte hervorgehen. Apple sucht jedenfalls so viele kreative Mitarbeiter insbesondere für den iPhone-Bereich wie schon seit langer Zeit nicht mehr.