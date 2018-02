Videoserie von Apple feiert Öffnung der Ehe für Homosexuelle

Auf der YouTube-Plattform pflegt Apple neben dem Hauptkanal noch eine Reihe von länderspezifischen Subkanälen. Apple Deutschland beispielsweise bringt lokalisierte und synchronisierte Werbespots, meist in einigem zeitlichen Abstand zu den Originalvideos auf dem Hauptkanal. Manchmal jedoch produziert Apple manche Videos speziell für bestimmte Länder und postet sie dann auf dem entsprechenden Subkanal, so am Wochenende mit einer vierteiligen Videoserie zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe geschehen.In Deutschland wurde die »Ehe für alle« im Herbst 2017 kurz vor der Bundestagswahl eingeführt. Auch in Australien beschloss das Parlament noch Ende des abgelaufenen Jahres die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, seit Januar können Homosexuelle in Down Under heiraten. Der australische Subkanal von YouTube hat deswegen nun vier Videos der Serie »Shot on iPhone« zu diesem Thema veröffentlicht. Alle tragen den Titel »First Dance« und zeigen zu den Klängen von Courtney Barnetts »Never Tear Us Apart« den mit iPhones aufgenommenen ersten Tanz des jeweiligen Hochzeitspaars. Das einminütige Hauptvideo zeigt viele verschiedene schwule und lesbische Brautpaare. Drei Paare wurden dann zu drei je 15-sekündigen Kurzvideos ausgelagert.Die rechtliche Stellung von Homosexuellen unterscheidet sich in verschiedenen Teilen der Welt deutlich voneinander. Während sie in vielen westlichen Ländern heiraten oder wenigstens eine rechtliche Partnerschaft eingehen dürfen, werden sie in anderen großen Apple-Märkten wie China noch diskriminiert. In Indien, wo sich Apple ebenfalls stark engagiert, müssen offen Homosexuelle mit Haftstrafen rechnen, in manchen Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens droht ihnen gar die Todesstrafe. Wohl nicht zuletzt deswegen hat Apple diese Videoserie, die sich sehr deutlich in Apples Wertekanon für Vielfalt und Toleranz einfügt, nur auf einem Subkanal veröffentlicht.