Videos: Teardown des iPhone 11 Pro Max, Tokio in 4K mit dem iPhone 11 Pro

Akku etwas größer als im iPhone XS Max

Rechteckiges Logicboard

"Eine faszinierende Reise"

Die genaue Untersuchung der neuen iPhone-Modelle durch iFixit steht naturgemäß noch aus, schließlich beginnt die Auslieferung erst am 20. September. Ein vietnamesischer YouTuber allerdings konnte offenbar schon den Teardown eines iPhone 11 Pro Max in bewegten Bildern festhalten, nachdem die ersten Detailfotos vor wenigen Tagen ebenfalls schon aus vietnamesischer Quelle stammten.In dem gut zweiminütigen Video, das am 18. September veröffentlicht wurde, sind allerdings nur einige technische Details zu erkennen. Aufschlussreich sind aber zumindest die Bilder des im iPhone 11 Pro Max verbauten Akkus. Daraus geht hervor, dass dieser, wie bereits einer Veröffentlichung der chinesischen Regulierungsbehörde zu entnehmen war, in der Tat eine Kapazität von 3.969 Milliamperestunden aufweist. Der Energiespeicher ist augenscheinlich etwas größer als sein Pendant im iPhone XS Max, das ebenfalls im Video gezeigt wird.Darüber hinaus ist in dem Video zu erkennen, dass Apple im iPhone 11 Pro Max ein rechteckiges Logicboard verwendet. Beim Vorgängermodell kam eine Hauptplatine in L-Form zum Einsatz. Außerdem erlaubt der Teardown Blicke auf das Dreifachkamera-Modul und die neue Selfie- und Face-ID-Einheit. Bedauerlicherweise ist der vietnamesische Kommentar nicht untertitelt, so dass die meisten Betrachter hierzulande die Erläuterungen nicht verstehen werden.Ganz ohne Worte kommt hingegen das Video aus, welches der Filmemacher Andy To mit einem iPhone 11 Pro gedreht hat. Er präsentiert auf YouTube Impressionen der japanischen Hauptstadt Tokio, die er in 4K aufgenommen hat. Das knapp vierminütige Werk besticht nicht nur durch eine beeindruckende Qualität, sondern auch durch rasante Schnitte und außergewöhnliche Perspektiven. Tim Cook jedenfalls war begeistert von Tos Video: "Eine faszinierende Reise durch eine meiner liebsten Städte", schrieb der Apple-Chef auf Twitter.