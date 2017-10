Video zeigt iPhone X in freier Wildbahn - Verkaufsstart aber erst Anfang November

Überraschend ist einen Monat vor dem offiziellen Verkaufsstart des iPhone X nun bereits ein iPhone X in freier Wildbahn gesichtet und in einem Video festgehalten worden. Das High-End-Smartphone von Apple zeigt in dem Video einige Besonderheiten, wie man sie schon von Apples Keynote vor einem Monat her kennt.So ist in dem Video zu bemerken, dass Face ID bei Bewegungen des iPhone X schnell aktiv wird und Gesichter scannt. Im vorliegenden Fall wird der Zugang zum Gerät allerdings verweigert, denn offensichtlich handelt es sich nur um einen interessierten Freund des Besitzers.In dem 10-sekündigen Videoclip erhält man außerdem einen kurzen Blick auf das OLED-Display und einem dynamischen Wallpaper. Ausführlich gezeigt wird die neue rückseitige Kamera und die hochwertige Glasrückseite, welche im Video einen hochwertigen Eindruck vermittelt.Wem das iPhone X als mutmaßliches Vorserienmodell gehört, ist unbekannt. Das Video soll aus San José im Silicon Valley stammen, was den Schluss nahelegt, dass ein involvierter Apple-Mitarbeiter im Besitz des iPhone X ist.Apple-Kunden müssen sich hingegen noch gedulden, denn Apple will erst ab Ende Oktober Vorbestellungen entgegen nehmen und Anfang November mit der Auslieferung beginnen. Der Einstiegspreis für das iPhone X liegt hierzulande bei 1149 Euro