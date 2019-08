Video: Xiaomi-Tochter klont die Apple Watch 4

Uhrendesign und Watchfaces kopiert

Unterschiede beim Innenleben

Vorerst nur in China erhältlich

Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. Nimmt man diesen Satz des englischen Schriftstellers Oscar Wilde für bare Münze, dann sitzen die größten Apple-Fans in China. So manches Gerät aus dem Reich der Mitte erinnert im Design an Produkte des iPhone-Konzerns. Jüngstes Beispiel ist ein smarter Zeitmesser des Herstellers Huami, welcher der Apple Watch 4 gleicht wie ein moderner Supermarkt-Apfel dem anderen.Bei der jetzt vorgestellten Smartwatch Amazfit GTS hat die Xiaomi-Tochter Huami nicht nur das Design der Apple Watch 4 kopiert. Auch hinsichtlich der Watchfaces hat man sich in Hefei offensichtlich – zurückhaltend formuliert – von Apples watchOS inspirieren lassen. Die virtuellen Zifferblätter ähneln nämlich auffallend den Varianten "Infograph Modular", "Aktivität Analog" und "Flüssigmetall". Die Farben des neuen Modells sind ebenfalls an jene der Apple Watch 4 zumindest angelehnt.Hinsichtlich des technischen Innenlebens und beim Preis unterscheidet sich die Amazfit GTS allerdings deutlich von der Apple Watch 4. Für umgerechnet rund 115 Euro erhalten die Käufer der vorerst – wohlweislich? - nur in China erhältlichen Smartwatch zwar Bluetooth 5.0, GPS und NFC sowie einen Pulsmesser, eine EKG-Funktion ist allerdings nicht an Bord. Das OLED-Display ist mit einer Diagonale von 1,6 Zoll kleiner als das der Apple Watch 4, größenmäßig liegt die Amazfit GTS zwischen den beiden Varianten von Apples smartem Zeitmesser.Ob Huami die Amazfit GTS auch außerhalb Chinas verkaufen wird, ist nicht bekannt. Das Unternehmen verfügt zwar über eine Niederlassung in den USA, deren Webseite enthält allerdings noch keine Inhalte. Der chinesische Internetauftritt hingegen bietet Sprachkundigen eine Fülle von Informationen. Apple-Kunden werden sich dort übrigens schnell heimisch fühlen, denn beim Design hat sich Huami offenbar ebenfalls vom Konzern aus Cupertino inspirieren lassen.