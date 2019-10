Video: Wie man aus mehreren "Live Photos" einen Videoclip erstellt

Fotos-App kombiniert die Sequenzen

Videoclip wird automatisch gespeichert

Anleitung zu "Live Photos" im Internet

Macht man mit iPhone oder iPad ein "Live Photo", dann nimmt das Gerät zusätzlich zum eigentlichen Bild auch insgesamt 1,5 Sekunden davor und danach auf. Die so erstellten bewegten Momentaufnahmen lassen sich anschließend zu einem Video kombinieren. Auf YouTube zeigt Apple jetzt anhand eines praktischen Beispiels, wie das funktioniert.Für die Erstellung eines Videoclips aus mehreren "Live Photos" eignen sich naturgemäß solche Szenen am besten, die kurz nacheinander aufgenommen wurden. Dazu wählt man in der Fotos-App im Ordner "Live Photos" zunächst das erste gewünschte Bild aus, indem man den Finger darauf legt, um es mit aktivierter Bewegung anzeigen zu lassen. Die in der Übersicht darauf folgenden "Live Photos" werden dann im Anschluss automatisch abgespielt.Mit der Schaltfläche "Zurück" verlässt man den Play-Modus anschließend wieder und gelangt zur Übersicht. Nach einem Tipp auf den Button "Auswählen" sind dann alle "Live Photos" zu markieren, welche zu einem Video kombiniert werden sollen. Wenn das erledigt ist, tippt man auf den "Teilen"-Button, scrollt etwas nach unten und wählt in der Auswahl die Option "Als Video sichern". Die App erstellt dann den Clip und speichert ihn automatisch im Album "Zuletzt". Von dort aus lässt er sich jederzeit abspielen, weiter bearbeiten oder mit anderen teilen.Wer mit "Live Photos" bislang nicht vertraut ist, findet eine kurze Anleitung auf Apples Internetseiten. Dort erklärt das Unternehmen auch einige weitere Möglichkeiten der Bearbeitung der bewegten Momentaufnahmen. Beispielsweise lassen diese sich vor dem Kombinieren zu einem Video noch mit Effekten versehen oder hinsichtlich der Helligkeit und des Kontrasts anpassen. Die Erstellung von Clips in der Fotos-App auf iPhone und iPad funktioniert übrigens ausschließlich mit "Live Photos", Videos lassen sich auf diese Art und Weise nicht kombinieren.