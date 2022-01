Video: Wie aktuelle Apps mit Apples UI von vor 20 Jahren aussehen würden

Moderne Apps im Gewand von Mac OS 9

Nostalgie-Versionen von Spotify, Zoom und Google Chrome

Bilderstrecke erlaubt Vergleich von damals und heute

Musik und Filme mithilfe von Streamingdiensten wie Apple Music und Apple TV+ nutzen, mit Partnern auf der ganzen Welt per Videochat kommunizieren und jederzeit Informationen aller Art abrufen: Was heute selbstverständlich ist, war vor zwei Jahrzehnten noch Zukunftsmusik. Das gilt natürlich auch für AR-Anwendungen, die auf iPhones und iPads alltäglich genutzt werden, und viele weitere in den vergangenen Jahren entstandene Apps und Services.Wie aber würde es aussehen, wenn sich die Benutzeroberfläche von macOS im Lauf der Zeit nicht ebenfalls weiterentwickelt hätte und immer noch auf dem Stand von Mac OS 9 verharrte? Diese Frage hat sich der Designer Michael Feeney gestellt und sie mit einem Video beantwortet. Der in Berlin tätige und ursprünglich aus Montreal stammende Kanadier zeigt darin unter dem Motto "(mac)OStalgia" einige moderne Apps im Gewand von Apples Benutzeroberfläche von vor mehr als zwanzig Jahren. Dabei berücksichtigte er nach eigenen Angaben auch die Einschränkungen, denen Anwendungen in Mac OS 9 unterlagen. Das Ergebnis ist äußerst sehenswert und macht deutlich, wie sehr sich sowohl Apples UI als auch die Apps in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert haben.Das gut viereinhalb Minuten lange Video beginnt mit Apples typischem Startton, welcher zu einem Bild des legendären ersten iMac erklingt. Nach dem Bootvorgang erscheint dann der Finder von Mac OS 9, auf dem einige Apps zu finden sind, welche vor 20 Jahren noch nicht existierten, unter anderem Spotify und Google Chrome. Feeney hat dabei nicht nur die Darstellung der Apps an das UI von Mac OS 9 angepasst, sondern sich auch bei der Gestaltung der präsentierten Inhalte am Stand von vor mehr als zwei Jahrzehnten orientiert. In seine Nostalgie-Version von Zoom flossen zudem die typischen niedrigen Internet-Datenraten ein, mit denen sich die Nutzer zu Beginn der 2000er Jahre zufrieden geben mussten. Das macht sich sowohl bei der Videoqualität als auch beim Ton bemerkbar. Das Chat-Programm Slack hingegen sieht zwar ebenfalls sehr nostalgisch aus, arbeitet aber immerhin mit einer annehmbaren Geschwindigkeit.Feeney präsentiert darüber hinaus auf seiner Webseite eine Bilderstrecke, in welcher er die modernen Apps den von ihm gestalteten Nostalgie-Versionen gegenüberstellt. Der Designer entwickelte für "(mac)OStalgia" eigens eine Grafik-Bibliothek, welche er auf der Internet-Präsenz der Figma-Community zur Verfügung stellte. Das "Mac OS 9 UI Kit" kann von registrierten Nutzern heruntergeladen und kostenlos für eigene Projekte verwendet werden.