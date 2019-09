Video: Drei Fotografen auf den Spuren der Wallpaper von macOS

Mühsamer Aufbruch im "Tal des Todes"



Collage: Andrew Levitt

Weitere Stationen weniger beschwerlich

Zwei Tage für Yosemite

Fotografen-Reise auf den Spuren der Desktop-Hintergrundbilder von macOS: Eine Woche lang reisten Andrew Levitt und zwei seiner Freunde durch Kalifornien, um die realen Vorbilder von Apples Standard-Wallpapers seit Version 10.10 Yosemite exakt so abzulichten, wie sie auf dem Mac zu sehen sind. Den Trip dokumentierten sie in einem Video.Die Reise begann im Death Valley. Das "Tal des Todes" liegt in der Mojave-Wüste, die Apple als Bezeichnung für das derzeit noch aktuelle macOS 10.14 verwendet. Dort die Düne zu finden, welche den Desktop-Hintergrund des Systems schmückt, war nicht ganz einfach, berichtet Levitt auf Reddit. Dreimal mussten die drei durch die Einöde wandern, um den genauen Standpunkt zu finden, und das natürlich zum richtigen Zeitpunkt kurz vor Sonnenuntergang. Angesichts der Tatsache, dass Death Valley eine der trockensten und heißesten Gegenden der Erde ist, war es eine schweißtreibende Angelegenheit.Die weiteren Stationen der Reise gestalteten sich dann weniger beschwerlich. In den Alabama Hills fotografierten Levitt und seine Freunde das Motiv von macOS 10.12 Sierra, diesmal kurz vor Sonnenaufgang. Anschließend ging es weiter in die High Sierra, wo ohne größere Schwierigkeiten oder Anstrengungen das Foto des Wallpapers von macOS 10.13 entstand. Weniger zufrieden waren die drei Fotografen mit ihrer Aufnahme des über 2.300 Meter hohen Gipfels von "El Capitan", was daran lag, dass sie dort nicht zu der Jahreszeit waren, in welcher Apple das Wallpaper-Foto für macOS 10.11 schießen ließ.Die letzte Station der Fotosafari erwies sich als knifflig. Obwohl sie sich zuvor im Internet informiert hatten, benötigten die Freunde zwei Tage, um den genauen Standort für das Foto des Wallpapers von macOS 10.10 Yosemite herauszufinden. Erschwert wurde die Aufgabe dadurch, dass in der in Frage kommenden Gegend kaum markierte Wege vorhanden waren. Trotz der Anstrengungen der einwöchigen Reise haben die drei Fotografen bereits die nächste Aufgabe in den Blick genommen: Ein Bild des Desktop-Hintergrunds von macOS 10.15 Catalina, das in diesem Herbst erscheinen wird.