Video: Die Handy-Bestseller von 1996 bis 2019

Nokia beherrscht den Markt

Juni 2012: Apple erobert den Spitzenplatz

September 2013: Samsung übernimmt kurzzeitig

Die Anfänge waren bescheiden: Gerade einmal elf Millionen verkaufte Handys reichten Motorola, um im September 1996 mit dem StarTAC Platz eins der weltweiten Verkaufshitparade zu belegen. Aber schon wenige Wochen später eroberte Nokia mit dem 1610 den Spitzenplatz und gab diesen mehr als 15 Jahre lang nicht mehr ab. Die Entwicklung der Bestseller und somit auch Apples Aufstieg ab 2012 zeichnet ein aktuelles Video nach.Die gut zehnminütige Visualisierung, die GlobalStats auf YouTube veröffentlicht hat, zeigt eindrucksvoll, wie Nokia über eineinhalb Jahrzehnte den weltweiten Mobilfunkmarkt beherrschte. Zeitweilig belegte der finnische Hersteller mit seinen Geräten die ersten sechs Plätze in der Statistik der meistverkauften Handys. Andere Marken wie Siemens, Motorola oder Samsung tauchen – wenn überhaupt – nur zeitweilig in der Bestsellerliste auf. Allein von den Modellen 1100 und 1110 – beides einfache Handys – verkaufte Nokia zusammen knapp 500 Millionen Stück.Im Juni 2012 gelingt Apple der Sprung auf den Platz an der Sonne: Mit dem iPhone 3GS löst der kalifornische Hersteller die Finnen ab, die den Smartphone-Markt nahezu vollständig verschlafen haben. Bereits auf Platz zwei landet zum gleichen Zeitpunkt das iPhone 4, gefolgt vom Samsung Galaxy S auf dem dritten Rang. Die Koreaner und Apple belegen auch die weiteren fünf Plätze, andere Hersteller spielen keine nennenswerte Rolle mehr.Allzu lange kann man sich in Cupertino aber nicht über den Spitzenplatz in dieser Statistik freuen: Im September 2013 übernimmt Samsung mit dem Galaxy SIII Platz eins. 2015 allerdings schlägt Cupertino zurück: Mit iPhone 6 und 6 Plus stellt Apple wieder den Sieger aller Klassen und gibt die Top-Platzierung in den kommenden fünf Jahren nicht mehr ab. Im September 2018 gelingt dann Samsung mit dem Galaxy S7 und S7 Edge erneut der Sprung an die Spitze, doch Apple schlägt mit iPhone 7 und 7 Plus zurück und behauptet mit diesen Geräten bis heute die Führungsposition.