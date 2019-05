Video: Aufstieg und Fall der Smartphone-Marken im Zeitraffer

Neun Jahre in dreieinhalb Minuten

Nokia unangefochten an der Spitze

Januar 2013: Apple übernimmt die Krone

Mai 2013: Samsung steigt auf Platz eins

So dynamisch der weltweite Markt für Smartphones auch sein mag, den jeweiligen Löwenanteil sicherten sich von 2010 bis 2019 lediglich die drei Hersteller Nokia, Apple und Samsung. Die Entwicklung der vergangenen neun Jahre visualisiert jetzt ein YouTube-Video.Der YouTuber "RankingMan" hat Statistikdaten des Portals StatCounter aufbereitet und veranschaulicht sie in einem knapp dreieinhalbminütigen Video. Dabei fällt vor allem auf, dass über den gesamten Zeitraum hinweg jeweils drei - allerdings wechselnde - Hersteller den weltweiten Markt quasi unter sich aufteilen. Dem Rest der Anbieter bleiben stets nur erheblich kleinere Stücke vom Kuchen.Zu Beginn liegt der seinerzeit unangefochtene Platzhirsch Nokia mit deutlichem Abstand an der Spitze. Der finnische Hersteller kommt auf einen globalen Marktanteil von bis zu knapp 40 Prozent. Apple folgt mit etwa 33 Prozent, auf dem dritten Platz landet Blackberry mit rund 16 Prozent. Einen nennenswerten Anteil am Smartphone-Markt hat noch Sony-Ericsson mit 7 Prozent, Samsung landet bei gerade einmal rund 2,4 Prozent. Alle anderen Hersteller spielen so gut wie keine Rolle.Das Bild ändert sich drastisch im Januar 2013: Apple übernimmt mit einem Anteil von gut 26 Prozent die Spitze des weltweiten Marktes, Nokia rutscht mit rund 22 Prozent auf Platz drei ab. Aufsteiger ist Samsung: Mit etwa 23 Prozent belegt der koreanische Konzern den zweiten Rang. Blackberry rangiert ebenso wie Sony-Ericsson, HTC, Motorola und LG unter ferner liefen, dafür taucht erstmals Huawei in der Statistik auf, allerdings mit noch bescheidenen 0,83 Prozent.Bereits im Mai 2013 muss Apple allerdings die Krone an Samsung weiterreichen, und die Südkoreaner geben sie bis heute auch nicht wieder her. In den Folgejahren steigen andere Unternehmen unaufhaltsam nach oben, aktuell liegen dem Video zufolge Huawei und Xiaomi mit weltweiten Anteilen von etwa acht Prozent auf den Plätzen vier und fünf. Auf Platz drei rangieren "Sonstige Hersteller", hierbei dürfte es sich um etliche chinesische Produzenten handeln, die nicht namentlich in der Statistik auftauchen. Der einstige Marktanteilskönig Nokia ist heute mit gerade einmal 1,2 Prozent ein Schatten seiner selbst.