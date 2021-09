Video: Apples "geführte Tour" zu iPhone 13 und iPhone 13 Pro

"Guided Tour" mit den vier neuen iPhones

Der mehr als sieben Minuten lange Clip trägt den Titel "A Guided Tour of iPhone 13 & iPhone 13 Pro" und ist auf Apples offiziellem YouTube-Kanal zu finden. Ein Apple-Mitarbeiter, bei dem es sich allerdings vermutlich um einen Schauspieler handelt, stellt darin die Gemeinsamkeiten der vier Varianten des Smartphones aus Cupertino vor, geht aber auch näher auf die Unterschiede ein. Wesentliche Teile des Videos wurden im Tower Theater Apple Store in Los Angeles gedreht, darüber hinaus sind aber auch etliche Außenaufnahmen enthalten.Die "geführte Tour" ähnelt einem erweiterten Beratungsgespräch, in dem die Vorzüge der vier Smartphones erläutert werden. Apples erklärtes Ziel ist dabei, die potenziellen Kunden bei der Auswahl des für sie passenden Geräts zu unterstützen, ohne dass diese sich hierfür in einen Apple Store begeben müssen. Zur Sprache kommen in dem Video beispielsweise der Kinomodus aller vier Modelle sowie die Makro-Fähigkeiten des iPhone 13 Pro (Max). Auch die Präsentation des dreifachen optischen Zooms, über den die beiden kommenden Flaggschiffe aus Cupertino verfügen, kommt ausführlich zur Sprache. Apple illustriert diese Features zudem mit praktischen Beispielen, die mit einer Portion Humor gewürzt sind.Zu den weiteren Themen der "Guided Tour" gehören die Robustheit des iPhone 13 und der "Ceramic Shield" sowie die verbesserten Akkulaufzeiten. Der "Berater" geht zudem auf das Super Retina XDR Display des iPhone 13 Pro (Max) mit ProMotion ein, also die maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Demonstriert werden darüber hinaus die neuen fotografischen Stile, welche erweiterte kreative Bildgestaltungen ermöglichen. Natürlich weist Apple in dem Video auch auf den verbesserten Nachtmodus hin, der im iPhone 13 Pro (Max) zur Verfügung steht.