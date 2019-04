Video: Apples Faxgerät mit Kartennavigation und Online-Banking – der WALT

"Wizzy Active Lifestyle Telephone" - so lautete der ausgeschriebene Name eines Apple-Geräts, das nie auf den Markt kam. "WALT" wurde im Jahr 1993 auf der MacWorld in Boston präsentiert, ging jedoch nie in Produktion und zählt laut PC World zu den "Top 15 Vaporware Products of All Time". Es handelte sich um ein Telefon mit Touchscreen, Handschrifterkennung sowie Eingabestift. WALT verfügte über ein integriertes Adressbuch, verschiedene Klingeltöne und konnte sogar auf Bankdaten zugreifen und diese abrufen.Kartenansicht und Fax-Funktionalität hatte Apple ebenfalls vorgesehen. Auf dem WALT sollte eine spezielle Version von System 6 mit HyperCard-Oberfläche anstatt des vom Mac bekannten Finders laufen, als Vertriebspartner war der Telefonanbieter BellSouth vorgesehen. Anders als der Newton kommunizierte WALT nämlich per Kabel mit der Außenwelt – wäre er denn jemals in die Verkaufsregale gekommen.Das Innenleben des WALT bestand aus den gleichen Bauteilen, welche auch im PowerBook 100 zum Einsatz kamen. Um die einfache Bedienung des Gerätes zu verdeutlichen, wies Apple im Handbuch nicht auf konkrete Funktionsabläufe hin, sondern gab sehr allgemeine Tipps: "Lassen Sie WALT nicht fallen"... oder: "Verwenden Sie WALT nicht in der Nähe von Wasser". Die Benutzung selbst war intuitiv und folgte der Logik, welche man sowohl vom Mac als auch von HyperCard-basierten Programmen kannte.Warum Apple das Projekt einstampfte, ist nicht bekannt. Möglicherweise stand das Entwicklerteam aber vor dem Problem, dass WALT alles irgendwie konnte – aber nichts richtig gut. Das oben eingefügte Video zeigt das Gerät im Einsatz, welches man durchaus als Vorfahren des iPhones bezeichnen kann.Ebenso wie beim Newton, Apples damaligem Handheld, ist der gebotene Funktionsumfang durchaus beeindruckend. Noch immer kursieren einige Prototypen des WALT, allerdings verließen nicht viele davon Apples Entwicklungshallen.