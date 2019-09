Video: Akkulaufzeit von iPhone 11 und 11 Pro (Max) im Vergleich

Sieben iPhones nebeneinander

iPhone 8 Plus gibt früh auf

Sechs Stunden für iPhone XS Max

Aussagekraft des Tests ist eingeschränkt

Hat das iPhone 11 Pro (Max) tatsächlich so große Energiereserven, dass es fünf Stunden länger durchhält als das iPhone XS (Max), bevor es ans Ladegerät muss? Dieser Frage ging Brandon Butch in einem Vergleichstest nach, dessen Verlauf er jetzt auf YouTube veröffentlichte.Der Testaufbau war einfach: Der YouTuber legte sieben iPhones nebeneinander und ließ sie gleichzeitig dieselben Aufgaben erledigen. Das Testfeld umfasste neben den seit vergangenen Freitag erhältlichen drei neuen Geräten auch vier ältere Modelle: iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS und iPhone XS Max. Diese mussten unter anderem ein YouTube-Video abspielen und ein 30-minütiges 4K-Video aufnehmen. Außerdem ließ er Spiele ablaufen und nutzte Social-Media-Apps.Erwartungsgemäß strich das iPhone 8 Plus vor allen anderen die Segel: Nach fünf Stunden und 22 Minuten schaltete sich das Smartphone ab. Zu diesem Zeitpunkt wies das iPhone 11 Pro noch einen Akkustand von 28 Prozent aus, das iPhone 11 Pro Max kam auf 37 Prozent, das iPhone 11 etwas überraschend lediglich auf 22 Prozent. iPhone X und XS waren mit jeweils elf Prozent schon nahezu am Ende ihrer Kräfte, während das XS Max mit 25 Prozent noch einige Reserven aufwies. Um den Test zu beschleunigen, stellte Brandon Butch nach dem Ausscheiden des iPhone 8 Plus die restlichen Kandidaten auf volle Helligkeit.Nach knapp sechs Stunden war dann der Akku des iPhone XS Max erschöpft, nur ein paar Minuten später gab das iPhone X auf. Gut eine halbe Stunde danach war für das iPhone 11 Schluss, es hielt also nicht so lange durch wie das iPhone XR. Dieses wies allerdings auch nur noch einen Ladestand von einem Prozent auf und stieg folgerichtig kurz nach seinem Nachfolger aus. Nach gut siebeneinhalb Stunden war der Akku des iPhone 11 Pro erschöpft, zehn Minuten später verfügte das iPhone 11 Pro Max ebenfalls über keine Energie mehr.Das Ergebnis des Tests scheint auf den ersten Blick Apples Angaben zur deutlich verbesserten Akkulaufzeit der neuen Geräte nicht zu bestätigen. Allerdings muss man berücksichtigen, dass es sich bei den von Brandon Butch eingesetzten Apps nicht um eine Nutzung handelt, wie sie im alltäglichen Leben vorkommen dürfte. Die Aussagekraft ist daher eingeschränkt, sie widerspricht zum Teil auch den Erfahrungen, welche die Besitzer von iPhone 11 und 11 Pro (Max) seit einigen Tagen machen.