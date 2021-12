Versteckte AirTags finden: Apple gibt App für Android frei – allerdings mit Nachteilen

Nun auch für Android

Android 9 als Voraussetzung

Die AirTags erfreuen sich großer Beliebtheit – und besonders die Integration ins Apple-Ökosystem ist außerordentlich gut gelungen. Doch so praktisch die smarten Etiketten für Nutzer auch sind, bergen die AirTags auch ein hohes Missbrauchspotenzial. Die recht günstigen und kleinen Geräte können einfach an Gegenständen angebracht werden, ohne dass der Betroffene davon etwas mitbekommt. Auf diese Art und Weise können Diebe beispielsweise hochwertige Autos oder Fahrräder verfolgen, um bei einer günstigen Gelegenheit zuzuschlagen.Apple führte daher eine iOS-Funktion ein, mit welcher Anwender benachrichtigt werden, wenn ein fremder AirTag ständig in der Nähe ist – denn hier ist die Gefahr groß, dass eine Person ohne ihr Wissen geortet wird. Doch die Apple-Umsetzung hat einen Haken: Diese Funktion stand bisher nur für iOS-Geräte zur Verfügung – Android-Nutzer waren den Apple-Etiketten schutzlos ausgeliefert.Apple hat nun für Android die App "Tracker Detect" herausgegeben. Anders als bei der iOS-Umsetzung wird der Nutzer aber nicht automatisch gewarnt, sondern muss aktiv nach Etiketten suchen, welche sich seit 10 Minuten oder länger in seiner Umgebung befinden und nicht in Reichweite des Besitzers sind. Somit ist die App nur für Nutzer interessant, welche bereits den Verdacht haben, durch einen versteckten AirTag getrackt zu werden – denn eine automatische Benachrichtigungsfunktion gibt es nicht.Die App unterstützt nicht nur AirTags, sondern auch andere mit dem Wo-Ist-Netzwerk kompatiblen Geräte. Genau wie bei der iOS-Umsetzung sei der Datenschutz voll gewährleistet, so Apple.Die App steht zum kostenfreien Download im Google Play Store bereit – vorausgesetzt wird Android 9 oder neuer sowie ein Smartphone mit NFC-Fähigkeiten. Bisher gibt es allerdings die App wie die Beschreibungstexte nur in englischer Sprache. Apple aktualisierte auch den Artikel bezüglich den Sicherheitsvorkehrungen der AirTags und ergänzte einen Absatz die neue Android-App betreffend.