Am Freitag strich Apple völlig unankündigt 11 der 21 Kategorien im neuen Mac App Store aus macOS Mojave. Auf eine Kundenanfrage bestätigte Apple über Twitter noch am selben Tag, dass es sich bei der Änderung um keinen Fehler, sondern um eine bewusste Entscheidung handele.Normalerweise informiert Apple Entwickler mindestens einige Wochen im Voraus, bevor eine solche Änderung an einer der wichtigen Vertriebsplattformen durchgeführt wird. Nur so können Entwickler sich frühzeitig um die notwendigen Änderungen kümmern. In diesem Fall hat Apple aber die Entwicklergemeinde nicht über die Modifikation in Kenntnis gesetzt.Merkwürdigerweise machte Apple in der vergangenen Nacht die Änderung von Freitag wieder rückgängig – es sind nun wieder alle 21 Kategorien im Mac App Store zu sehen. Ob es sich bei der Änderung um einen Probelauf oder entgegen der Aussage des Apple-Supports um einen einfachen Fehler gehandelt hat, ist unklar.