Updates erscheinen bald: Apple gibt iOS 15.6 als fünfte Beta frei

Updates über den Entwicklerbereich

Bekannte Verbesserungen der Updates

Die aktuell verfügbaren Systembuilds

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.5 Beta 4 21G5056b 24.06.2022 iOS 15.6 Beta 5 19G5056c 05.07.2022 iPadOS 15.6 Beta 5 19G5056c 05.07.2022 watchOS 8.7 Beta 5 19U5056c 05.07.2022 tvOS 15.6 Beta 5 19M5056c 05.07.2022

Bis zu den nächsten ganz großen Software-Updates vergehen noch mindestens zwei Monate, denn die Betaphase von macOS 13 Ventura sowie iOS/iPadOS 16 hat vor gerade einmal vier Wochen begonnen. Allerdings wird nicht mehr viel Zeit bis zu den kommenden, kleineren Aktualisierungen vergehen. Mitte Mai hatte Apple die ersten Vorab-Builds verteilt, nun tauchten über den Entwicklerbereich bereits die fünften Vorabversionen auf.Zwischen dieser und der vorhergegangenen Beta lag somit nur noch eine Woche – ein klares Zeichen, dass die Veröffentlichung nicht mehr weit entfernt ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findet diese noch im Juli statt, dies wohl vor der Auslieferung des MacBook Air M2 (Datum allerdings noch nicht bekannt)Registrierte Entwickler können iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 sowie tvOS 15.6 ab sofort über die entsprechende Sektion im Developer-Bereich laden. Sobald die Neuerungen der Betas bekannt sind, ergänzen wir diese Meldung. Allerdings handelte es sich bislang um eine recht ereignislose Betaphase. Alles macht den Anschein, als verpasse Apple den Systemen den letzten Schliff, bevor aller Fokus auf die Major Releases gelegt wird.Die fünfte Beta von macOS 12.5 erschien am heutigen Abend allerdings nicht – im Entwicklerbereich wird immer noch die vierte Entwicklervorabversion als aktuell geführt.Auch nach genauer Durchleuchtung der bisherigen Betaversionen waren nur geringe Anpassungen aufgefallen. Einen Fehler beseitigt Apple auf jeden Fall, denn die Musik-App konnte sich auf dem iPhone gegen den Willen der Nutzer immer wieder ins Dock schummeln und entfernte dann sogar eine andere App. Außerdem ist es in den Bedienungshilfen möglich, Siri etwas länger warten zu lassen, bis der Sprachassistent eine Aufforderung ausführt. Dies richtet sich an Nutzer mit sprachlichen Einschränkungen, denn bislang führten längere Sprechpausen dazu, dass Siri sich an die Arbeit machte – allerdings nicht wie von Anwendern beabsichtigt.Zum Abschluss wie immer die Zusammenfassung, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen, vermerkt ist zudem die aktuelle Buildnummer sowie das Datum der Veröffentlichung. In dieser Meldung gehen wir ausschließlich auf die Updates für die aktuellen Systeme und nicht die Major Releases (iOS 16, macOS 13 Ventura) ab Herbst ein.