Update für Twitterrific 5: Haptisches Feedback, chronologische Threads und mehr

Twitterrific-Updates sowohl für iOS als auch macOS

Die populäre Twitter-App Twitterrific 5 hat seit dem jüngsten Update einige Änderungen zu bieten, die das Nutzungserlebnis optimieren sollen. Dazu zählen haptisches Feedback, Threads in chronologischer Reihenfolge und diverse mehr. Viele der Neuerungen sind sowohl für Macs als auch iPhones oder iPads verfügbar.Haptisches Feedback ist fortan in der iOS-Version von Twitterrific integriert. Das Feature tritt auf Wunsch in Erscheinung, wenn Nutzer Likes vergeben, einen Retweet posten oder einen Thread per Touch-Geste herunterziehen, um diesen zu aktualisieren.Threads stellt die Anwendung sowohl auf dem Mac als auch dem iPhone von nun an in chronologischer Reihenfolge dar, um für mehr Konsistenz der Inhalte zu sorgen. Kopiergeschützte Twitter-Videos werden nicht mehr als statisches Bild abgebildet, sondern lassen sich per Browser öffnen.Zudem spricht der Entwickler von einer „verbesserten Leistung in diversen Bereichen“ der Anwendung. Bei der macOS-Version wurde außerdem ein Speicherleck behoben, das beim Streaming einer sehr aktiven Timeline auftreten konnte. Darüber hinaus behebt das jüngste Update der Anwendung eine Reihe von Fehlern.Twitterrific 5.18.3 für iPhone, iPad oder iPod touch erfordert mindestens iOS 9.3. Die Anwendung ist kostenlos verfügbar (Store: ). Auf dem Mac klettert die Versionsnummer auf 5.2.3. Wer Twitterrific auf einem Apple-Rechner verwenden möchte, muss 21,99 Euro bezahlen (Store: ).