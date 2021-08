Universal Control in macOS Monterey Beta 5 freischalten – zumindest teilweise

Datei auf Github bringt Universal Control – mit Einschränkungen

Kein Universal Control für das iPad

Es war wohl eines der spektakulärsten Features, die in der vergangenen WWDC gezeigt wurden: Mit „Universal Control“ sind Anwender in der Lage, Dateien einfach per Drag-and-drop von einem kompatiblen iPad zu einem Mac zu ziehen – und umgekehrt. Apple möchte damit den Workflow noch reibungsloser gestalten und die Integration beider Gerätekategorien in das Ökosystem verbessern. Voraussetzung hierfür ist iPadOS 15 sowie macOS Monterey. Wer bereits die Beta-Versionen beider Betriebssysteme installiert hat und das Feature erproben möchte, erlebt wohl eine Enttäuschung: Apple hat die Funktion noch nicht offiziell freigegeben. Nutzer, die keine Berührungsängste mit Veränderungen in den Tiefen des Betriebssystems haben, können Universal Control mit Einschränkungen trotzdem bereits nutzen.Wer eine Zeichnung auf dem iPad Pro erstellt und diese in eine Keynote-Datei auf dem Mac einbinden möchte, hat hierfür mehrere Optionen: Besonders unkompliziert ist Universal Control. Der Anwender zieht die Zeichnung einfach in das entsprechende Dokument auf dem Mac, indem er dessen Maus oder Trackpad nutzt. Leider ist das Feature auch in der fünften Beta von macOS 12 nicht zu finden – es sei denn, der Nutzer nimmt einen Eingriff in das System vor. Allzu kompliziert ist das nicht: Auf Github findet sich eine Datei des Entwicklers Zhuowei Zhang, welche in den Ordner /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/ verschoben werden muss. Auf dem System muss zudem der fünfte Beta-Build von macOS 12 installiert sein. Vorsicht ist trotzdem geboten: Änderungen von Systemdateien können zu Problemen führen.Bislang lässt sich das Feature nur zwischen Macs testen – das iPad bleibt aktuell außen vor. Auf diese Art lassen sich Inhalte einfach vom Bildschirm eines Rechners auf den anderen ziehen. Die verwendeten Macs müssen allesamt wie oben beschrieben modifiziert werden, ferner gilt es, WLAN, Bluetooth sowie Handoff zu aktivieren. Ebenfalls unabdingbar: Auf allen verwendeten Geräten muss die gleiche Apple-ID zum Einsatz kommen. Zhang stellt ein kurzes Video der Funktionsweise auf Twitter bereit.