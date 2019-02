USB 3.x: Konsortium sorgt mit umfangreichen Umbenennungen für Namenschaos

Aus USB 3.0 wird „USB 3.2 Gen. 1“

Neuer Standard heißt „USB 3.2 Gen 2x2“

Ursprung Erste Änderung Aktuelle Änderung Marketingname USB 3.2 USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed USB 20 Gbps USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed USB

Marketingbezeichnungen tragen die Geschwindigkeit im Namen

Maximale Verwirrung erwartet

USB 3.2 kommt demnächst heraus und es herrscht Wirrwarr. Das „USB Implementers Forum“ (USB-IF) setzt aber noch einen drauf und benennt rückwirkend sowohl bestehende Standards als auch die bereits angekündigte Neuerung um. Zusätzlich sieht das Konsortium vor, im Marketing wieder andere Namen einzuführen, berichten Medien von der MWC. Die Technikszene reagiert auf die Änderungen mit Kopfschütteln.Den USB Standard mit der Bezeichnung 3.0 hatte die Organisation bereits in „USB 3.1 Gen 1“ umfirmiert, nun soll er „USB 3.2 Gen 1“ heißen. Damit bezeichnet das USB-IF den Übertragungsweg mit 5 Gigabit pro Sekunde. Das ursprüngliche USB 3.1 mit 10 Gb/s – es war zuletzt mit „USB 3.1 Gen 2“ bezeichnet worden – hört in Zukunft auf den Namen „USB 3.2 Gen 2“.Der neue USB-3.2-Standard erhält nun die Bezeichnung „USB 3.2 Gen 2x2”. In diesem Fall gibt der Name allerdings die Spezifikation des Standards wieder: Sie erlaubt den doppelten Durchsatz von USB 3.2 Gen 2, formerly known as USB 3.1 Gen 2, formerly known as USB 3.1. Er beträgt 20 Gigabit pro Sekunde. Diese Rate erreicht USB 3.2 Gen 2x2 mithilfe von zwei 10-Gb/s-Kanälen. Sie ist ausschließlich über den USB-C-Anschluss möglich, da nur dieser den mehrspurigen Betrieb erlaubt.Aufgrund der Verwirrung über nun drei USB 3.2-Standards, deren Bezeichnungen sich nur in der zweiten Nachkommastelle unterscheiden, schlägt das USB-IF für jede Norm neue Marketingnamen vor. Um den Verbraucher nicht mit technischen Details (und Nachkommastellen) zu überfordern, soll die Übertragungsrate in die Namen einfließen. Dementsprechend nennt man USB 3.2 Gen 1 weiterhin „SuperSpeed USB“, die zweite Generation „SuperSpeed USB 10Gbps“ und den neuen 2x2-Standard „SuperSpeed USB 20Gbps”.Der Anschluss USB-C kann weiterhin alle drei neuen USB-3.2-Übertragungen liefern, optional zudem mit Stromversorgung ausgestattet sein. Es steht zu befürchten, dass Hersteller künftig mit „USB 3.2“ werben dürfen, obwohl der verbaute Anschluss nur 10 oder gar 5 Gb/s liefern kann. So hat das Konsortium die Möglichkeit, Klarheit in den USB-Namensdschungel zu bringen, genutzt, um das Gegenteil zu erreichen. Besser wäre es gewesen, die sinnlosen Nachkommastellen zu streichen und den maximalen Übertragungsstandard einfach an den Anschlussnamen anzudocken. Mit USB-C-5, USB-C-10 und USB-C-20 wäre für jeden Kunden klarer gewesen, was der bezeichnete Port kann.