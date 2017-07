USB 3.2 angekündigt: Gleiche USB-C-Kabel, aber doppelt so schnell

USB 3.2 verdoppelt auf 20 Gbit/s

Schnittstelle für den iMac Pro?

Spätestens seit der Vorstellung des MacBook Pro mit Touch Bar im letzten Herbst ist klar: Apple sieht die Zukunft der Computer-Schnittstellen bei USB-C. Nicht nur das High-End-Notebook setzt ausschließlich auf diese Anschlussart, auch die einzige Buchse im 12''-MacBook ist USB-C. Seit letztem Monat ist der Anschluss auch im iMac angekommen. Streng genommen bezeichnet USB-C allerdings nur die Steckerform. Das zugehörige Protokoll ist aktuell Thunderbolt 3 mit Datendurchsätzen von 40 Gbit/s und der Möglichkeit zur Ansteuerung von Monitoren. Wenn das Zubehör kein Thunderbolt unterstützt, kommt USB 3.1 als Protokoll zum Einsatz. Dieses bietet nicht nur Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s, sondern auch Stromversorgung bis zu 100 Watt.Im September 2017 ist der Start des Nachfolgeprotokolls geplant. Heute Nacht gab die USB 3.0 Promoter Group die wichtigsten Spezifikationen für USB 3.2 bekannt. Zentral dabei ist die Verdopplung der Geschwindigkeit auf 20 Gbit/s. Theoretisch könnten damit also mehr als 2 GB pro Sekunde übertragen werden. Realisiert wird das über zwei Datenleitungen mit je 10 Gbit/s. Da diese auch mit aktuell im Umlauf befindlichen USB-C-Kabeln möglich sind, brauchen sich Nutzer für die kommende USB-Version keine neuen Kabel zuzulegen.Die verbundene Hardware muss allerdings sehr wohl für USB 3.2 optimiert sein. Aktuelle MacBooks oder iMacs können davon also nicht profitieren. Da Apple aber selbst zur USB 3.0 Promoter Group gehört, ist mit einer raschen Umsetzung in der eigenen Produktpalette zu rechnen. Der anvisierte September-Start von USB 3.2 würde demnach ausreichen, um das neue Protokoll beim für Ende des Jahres angekündigten iMac Pro zu integrieren. Apples Informationen zufolge verfügt der High-End-Rechner über insgesamt 4 USB-C-Buchsen. Neben USB 3.2 würde selbstverständlich auch Thunderbolt 3 mit ihnen möglich sein, welches nach wie vor doppelt so schnellen Datendurchsatz erlaubt. Bis der neue Standard auch bei iMac, MacBook und MacBook Pro ankommt, müssen Anwender allerdings höchstwahrscheinlich bis 2018 warten.Weiterführende Links: