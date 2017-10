Twitterrific 5: Neuauflage der populären Twitter-App

Anpassbares Design und Multi-Account-Verwaltung

Umfangreiche VoiceOver-Funktionen

The Iconfactory hat eine Neuauflage von Twitterrific veröffentlicht (Store: ), die via Kickstarter-Kampagne finanziert wurde. Die beliebte Twitter-App für macOS präsentiert sich in einem modernisierten Design und hat zahlreiche Funktionen zu bieten. Der Hersteller beschreibt die Anwendung als minimalistische Twitter-App, die sich daran orientiert, wie Nutzer das soziale Netzwerk im Jahr 2017 verwenden.Die Navigationsleiste von Twitterrific 5 besteht aus der sich automatisch aktualisierenden Timeline und zudem den Bereichen Replies, Direct Messages, Likes, Lists und Searches. Der Nutzer kann verschiedene Timelines gleichzeitig öffnen, mehrere Accounts verwalten und die optische Erscheinung an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Dazu gehören das Timeline Theme, die Schriftart und -größe sowie die Medien-Thumbnails.Die aktuelle Leseposition in der jeweiligen Timeline lässt sich via iCloud mit anderen Macs oder iOS-Geräten synchronisieren. Twitterrific unterstützt außerdem diverse macOS-Funktionen wie Benachrichtigungszentrale, Vollbild und das Teilen von Inhalten mit anderen Anwendungen.Zusätzlich zum konfigurierbaren Design bietet Twitterrific 5 auch die Unterstützung von Bedienungshilfen. Nutzer können per VoiceOver durch die Timeline navigieren, Tweets verfassen und Bildbeschreibungen hinzufügen.Twitterrific 5 benötigt mindestens OS X El Capitan (10.11). Der Preis beträgt 21,99 Euro (Store: ). Die Twitter-App ist zudem für iPhone und iPad erhältlich (Store: ).