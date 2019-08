Touch ID mit iPhone-Zukunft: 2021 sollen Modelle mit Fingerabdrucksensor im Display erscheinen

iPhone-Display mit Fingerabdrucksensor im Jahr 2021

Ultraschall-Chip von Qualcomm

Face ID bleibt

Auch Apple Watch Kandidat für Display-Fingerabdrucksensor

Apple verzichtete bei der 2018er iPhone-Generation erstmals seit der Einführung von Touch ID bei allen neuen Modellen auf den Fingerabdrucksensor. Entsprechend schien Touch ID bei iPhones ein Auslaufmodell zu sein. Doch Ming-Chi Kuo zufolge arbeitet Apple an einer verbesserten Fingerabdrucksensor-Variante für iPhones, die nicht mehr im Homebutton, sondern direkt im Display integriert ist.Der Leaking-Experte nennt zudem das Jahr, in dem Apple den im iPhone-Display integrierten Fingerabdrucksensor voraussichtlich auf den Markt bringt. Demnach erscheinen erstmals 2021 iPhones mit dem Feature, das es von der Grundfunktion her schon heute bei einigen Android-Smartphones gibt. Apple müsse noch größere technische Herausforderungen meistern, bevor die Technologie marktreif ist. Zu den aktuellen Entwicklungshürden zählen der Energieverbrauch, die Größe des Touch-Bereichs auf dem Display, die Maße des Sensormoduls und die zu hohe Ausschussrate bei der Produktion.Als verbleibende Entwicklungszeit visiere das Unternehmen aus Cupertino die kommenden 18 Monate an, um im Herbst 2021 besagte iPhones vorstellen zu können. Apple tüftele ohnehin schon länger an der Display-Implementierung von Touch ID, wobei das Unternehmen eine im Vergleich zur Konkurrenz ausgefeiltere Lösung präsentieren wolle, so Kuo. Den Ultraschall-gestützten Chip beziehe Apple höchstwahrscheinlich von Qualcomm.Die Wiederauferstehung des Fingerabdrucksensors bei iPhones bedeutet laut Kuo weder das Ende noch sonstige Einschränkungen für Face ID. Der Gesichtsscanner werde trotz der Touch ID-Rückkehr als iPhone-Feature erhalten bleiben. Apple plane sowohl mit dem Fingerabdrucksensor als auch Face ID – beide Technologien sollen sich gegenseitig ergänzen. Ob der Nutzer sich einfach zwischen beiden Varianten entscheiden kann oder Apple eine tiefergehende gegenseitige Ergänzung beider Technologien implementiert, ist nicht bekannt.Der Fingerabdrucksensor unterhalb des Displays wäre zudem denkbar für zukünftige Modelle der Apple Watch, so Kuo. In jedem Fall sei der Display-Fingerabdrucksensor für die Uhr geeigneter als Face ID, sofern die Apple Watch biometrische Authentifizierungsfunktionen in den nächsten Jahren erhält.