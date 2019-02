Touch ID im kompletten Display durch akustische Signale?

Das iPhone X war das erste Gerät, welches ohne Touch ID und physikalischen Home-Knopf auskam: Der seit dem ersten iPhone vorhandene Home-Button wurde durch eine Wisch-Geste ersetzt und zum Entsperren des Gerätes kam erstmals Face ID zum Einsatz. Im letzten Jahr ersetze Apple bei allen neu vorgestellten iPhone-Modellen Touch ID durch Face ID und auch beim 2018er iPad Pro musste Touch ID der Gesichtserkennung weichen.Obwohl Apple die Zukunft des Entsperrens ohne Pin-Code wohl in Face ID sieht, meldete der Konzern ein neues Patent für die Erkennung von Fingerabdrücken an. Die neue Methode hat den Vorteil, dass diese auf dem gesamten Display funktioniert und keinen wertvollen Platz auf der Vorderseite des Gerätes erfordert. Durch Bauelemente am Rand des Displays will Apple das Glas des Bildschirms in für den Nutzer nicht spürbare akustische Schwingung versetzen. Sensoren, welche ebenfalls am Rand des Displays positioniert sind, sollen die Reflektionen des Fingers auf dem Bildschirm auswerten und in ein Bild des Fingerabdrucks umwandeln.Dadurch wäre es möglich, dass der Nutzer das Gerät entsperrt, indem er irgendwo auf dem Bildschirm seinen Finger positioniert, anstatt diesen direkt auf den Home-Knopf legen zu müssen. Besonders interessant könnte die Technik für die Apple Watch sein: Dort ist aufgrund des kleinen Bildschirms auf der Vorderseite des Gerätes wenig Platz für die aufwendige Sensorik zur Gesichtserkennung – eine Entsperrmöglichkeit durch den Fingerabdruck könnte die lästige Code-Eingabe auf der Watch überflüssig machen.Apple meldet pro Jahr eine Vielzahl von neuen Patenten an – die wenigsten Erfindungen werden allerdings in einem fertigen Produkt eingesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob Apple dieses Patent beispielsweise bei der Apple Watch oder bei iPads (ausgenommen den Pro-Modellen) umsetzen wird.