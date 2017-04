Touch ID auf der iPhone-Rückseite: Weitere Hinweise

Zeichnung zeigt runde Aussparung auf der Rückseite

Noch nicht in der finalen Designphase

Seitdem Apple das iPhone mit Touch ID versieht, einem in den Home-Button integrierten Sensor, ist die schnelle Entsperrung per Fingerabdruck für die meisten Nutzer zur Gewohnheit geworden. War es zuvor immer mühselig, ständig den Pin-Code einzugeben, sorgt Touch ID seitdem für komfortableren und dennoch sicheren Zugang zu iPhone, iPad und neuerdings auch Mac. Nachdem schon das iPhone 7 eine wesentliche Umgestaltung des Home-Buttons mitbrachte, der mechanische Knopf wich einem berührungsempfindlichen Feld, könnte es in diesem Herbst eine noch viel maßgeblichere Änderung geben. Aus mehreren Quellen ging hervor, dass Apple eine Umplatzierung des Fingerabdrucksensors planen könnte. Zwei Szenarien kursieren dabei: Komplette Integration von Touch ID ins Display und Umzug auf die Rückseite.Eine in der Vergangenheit immer besonders zuverlässige Quelle zeigt nun eine weitere Zeichnung, die letztgenannte Option beschreibt. Seit Jahren bereits gelangt " Sonny Dickson " regelmäßig an Bauteile noch nicht veröffentlichter Geräte oder genaueren Spezifikationen - und bislang stellten sich seine Informationen fast immer als richtig heraus. Die von Sonny Dickson veröffentlichte Schemazeichnung unterstreicht, was auch die vor wenigen Tagen aufgetauchten Skizzen zeigten: Touch ID könnte tatsächlich fortan auf der Rückseite des iPhones Platz finden. Ebenso wie beim aktuellen Modell der Galaxy-Reihe von Samsung müsste man sich dann an eine neue Fingerhaltung beim Aktivieren des Gerätes gewöhnen. Auch die vertikal angeordneten Dual-Kameras sind in Dicksons Dokument zu erkennen.Damit ist zwar weitgehend bestätigt, dass Apple tatsächlich mit diesem Design experimentiert - bis zur Marktreife kann sich aber noch etwas ändern. Auch die jetzt publik gewordene Schemazeichnung stammt aus der EVT-Phase - also dem "Engineering Validation Test". Erst nach Absolvieren der DVT- (Design Validation Test) und der PVT-Phasen (Production Validation Test) wird ein Gerät aber auf den Markt gebracht. Eine minimale Chance gibt es zudem, dass die gezeigte, runde Aussparung in irgendeiner Form in Zusammenhang mit der gemunkelten Ladefunktion per Induktion steht. Da in der Vergangenheit frühveröffentlichte Skizzen meistens sehr nah am verkaufsfertigen Produkt lagen, erscheint der Umzug von Touch ID auf die Rückseite derzeit als wahrscheinlichster Ausgang. Hersteller von Schutzhüllen dürfen sich daher wohl mit neuen Anforderungen an ihre Produkte konfrontiert sehen.