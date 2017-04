Total War: Warhammer für den Mac erschienen

Feral Interactive hat in dieser Woche als verspätetes Osterüberraschung das Rundenstrategiespiel "Total War: Warhammer" für den Mac veröffentlicht (zur App: ). Im Gegensatz zu klassischen Titeln der Total-War-Serie bietet der vorliegende Teil durch das Crossover mit dem Warhammer-Universum eine epische Fantasy-Welt mit vielfältigen Einheiten und spektakulären Echtzeitschlachten.Unterteilt ist die Welt von Warhammer in zahlreiche Fraktionen. Zur Auswahl stehen das Imperium der Menschen, die Länder der Grünhäute aus Orks und Goblins, die Berge der Zwerge sowie die Einöden der Vampirfürsten. Zusätzliche Fraktionen, Kampagnen und Inhalte sind als In-App-Kauf bzw. als kostenloser In-App-Download verfügbar , hierzu zählen beispielsweise Chaoskrieger, Tiermenschen und Waldelfen.Das rundenbasierte 3D-Strategiespiel weist in Echtzeitkämpfen auch Anleihen aus Rollenspielen auf, indem es Helden mit Erfahrungspunkten und besonderen Fähigkeiten bereitstellt. Zusammen mit den vielfältigen Fraktionen soll es damit ein sehr abwechslungsreiches Strategiespiel darstellen, welches auch grafisch überzeugen kann.Dies alles spiegelt sich jedoch in den Systemanforderungen wieder. Mindestvoraussetzung ist ein Mac mit 2,0-GHz-Prozessor, 8 GB RAM und einer Grafikkarte von AMD oder Nvidia mit mindestens 1,5 GB Video-RAM. Als einzige Ausnahme wird auch das aktuelle MacBook Pro mit Intel Iris 540/550 Grafikkern unterstützt.Das Spiel ist außerdem mehr als 30 GB groß und erfordert entsprechend viel Speicherkapazität. Der Preis liegt bei 49,99 Euro . Preise für zusätzliche Inhalte sind noch nicht bekannt.