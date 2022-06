TopDrop: Notch des MacBook Pro für AirDrop und mehr nutzen (mit Video)

MacBook-Pro-Notch wird zur Zielfläche für AirDrop

Andere Schnellzugriffe sind ebenfalls möglich

Wenn demnächst das MacBook Air M2 verfügbar ist, kommen noch mehr Besitzer eines Apple-Notebooks in den Genuss einer Neuerung, welche Eigentümer von 14“ MacBook Pro und 16“ MacBook Pro schon kennen. Die Notch ziert dann einen weiteren Computer aus Cupertino. Die Aussparung für die FaceTime-Kamera, welche mitten in der Menüleiste platziert ist, wird von zahlreichen Nutzern allerdings als störend empfunden. Dass sie sich durchaus für praktische Zwecke einsetzen lässt und für mehr Komfort sorgen kann, zeigt jetzt ein Entwickler.TopDrop heißt die App, welche der Developer Ian Keen kürzlich im Mac App Store veröffentlicht hat. Die Anwendung nutzt die Notch unter anderem dafür, AirDrop auf MacBook Pro M1 und dem neuen MacBook Air M2 erheblich leichter zugänglich zu machen. Die Kamera-Aussparung wird mithilfe von TopDrop nämlich zu einer aktiven Fläche, auf die man zu übertragende Dateien einfach mit Maus oder TrackPad ziehen kann, um sie an ein anderes Apple-Gerät zu senden. Sobald der Mauszeiger die Notch erreicht, beginnt deren Rand zu leuchten. Automatisch erscheint dann der bekannte AirDrop-Dialog, mit welchem sich das Ziel der Aktion auswählen lässt. Das Verfahren ist somit erheblich schneller als die herkömmliche Methode mit dem Rechtsklick auf eine Datei und der anschließenden Auswahl von AirDrop in der „Teilen-"Option.Die Fläche der Notch lässt sich darüber hinaus mithilfe von TopDrop auch für andere Schnellzugriffe nutzen. Hierzu bewegt man den Mauszeiger auf die Aussparung, um in die Einstellungen der App zu gelangen. Zur Verfügung stehen die Optionen iMessage, E-Mail und Papierkorb. Weitere „Quick Actions“ sind dem Entwickler zufolge bereits in Vorbereitung. TopDrop funktioniert nicht nur auf 14“ MacBook Pro und 16“ MacBook Pro sowie MacBook Air M2, sondern auch auf allen anderen Notebooks aus Cupertino, auf denen mindestens macOS 12.1 läuft. Bei Geräten ohne Notch ist der optische Effekt allerdings weniger eindrucksvoll, da in der Mitte der Menüleiste lediglich eine leuchtende Fläche ohne Konturen sichtbar wird. TopDrop steht zum Preis von 6,99 Euro im Mac App Store zur Verfügung, bislang allerdings nur in englischer Sprache.