Die fünf besten Tricks und Features für das optimale Zusammenspiel von macOS und iOS

Die folgenden Tipps sind nur Auszüge und Kurzbeschreibungen von verschiedenen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen Apple-Devices, die Apple auf unterschiedlichen Webseiten, die ich später verlinke, genau erläutert. Hier geht es um das erste Kennenlernen.Es ist Fluch und Segen zugleich: Mit den Betriebssystemen macOS und iOS (sowie den iOS-Derivaten iPadOS, watchOS und tvOS) hat Apple hervorragende Benutzerschnittstellen geschaffen, die zum Erfolg der gesamten Produktpalette aus Cupertino führten. Dabei ist iOS und dessen Abwandlungen im Kern nichts anderes als ein verändertes macOS (oder OS X, wie es früher hieß). Und doch sind mac- und iOS sehr unterschiedliche Gewächse.Der Grund dafür ist, dass iDevices wie das iPhone und das iPad mit ihrer Größe und ihren komplett auf Touch-Bedienung ausgelegten Displays in vielen Fällen gänzlich andere Herangehensweisen an ihre Nutzung erfordern. Apple ist bei der Entwicklung seiner verschiedenen Betriebssysteme sehr schlau vorgegangen und hat die Besonderheiten der unterschiedlichen Plattformen stets sehr gut berücksichtigt. Das zeigt sich auch bei tv- und watchOS. Es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, ein und die selbe Benutzerschnittstelle in den unterschiedlichsten Endgeräten einzusetzen, wie etwa Microsoft es mit Windows auf seinen Tablets versucht hat. Und was sollte man schon mit einem macOS, das auf Fenster- und Mausbedienung ausgelegt ist, auf beispielsweise einer Smartwatch anfangen?Apples Strategie der spezialisierten OS-Derivate zahlt sich inzwischen aus. Und doch bleiben gewisse Abgründe zwischen den Apple-eigenen Plattformen bestehen. So gibt es immer wieder Kritik für funktionale Lücken, die eigentlich nicht bestehen müssten. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Notizen-App gibt es sowohl auf dem Mac, als auch auf iPhone und iPad. Bestimmte Funktionen sind aber ausschließlich auf dem Mac verfügbar. So lassen sich bis heute in Notizen ohne separate Tastatur auf dem iPhone/iPad keine Hyperlinks einfügen. Und richtig geschriebene, aber als falsch angezeigte Worte lassen sich auf iDevices nicht dem Wörterbuch hinzufügen.In diesen und vielen anderen Punkten hat Apple noch kleine und größere Unstimmigkeiten auszubügeln. Andererseits ist Apple aber stets sehr bemüht, zwischen Mac und iDevices ein möglichst nahtloses Benutzererlebnis zu ermöglich. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, die insbesondere Apple-Neueinsteiger, aber auch viele fortgeschrittenen User der Apple-Marke noch nicht kennen. Im folgenden möchte ich Ihnen die fünf praktischsten davon vorstellen.