Tipp für iOS 11: Ausschalten ohne Power-Knopf von iPhone oder iPad

Öffnen Sie die Einstellungen-App.

Navigieren Sie unter »Allgemein«.

Scrollen Sie nach ganz unten und drücken auf den neuen Befehl »Ausschalten«.

Ziehen Sie den erscheinenden »Ausschalten«-Slider nach rechts.

Alternativ lässt sich der Vorgang durch Drücken des »X« am unteren Displayrand abbrechen.

Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät über das Aufladekabel mit einer Stromquelle (Steckdose oder Computer).

Das Gerät schaltet sich dann automatisch wieder ein.

Es ist unverkennbar, dass Apple seine Mobilgeräte iPhone und iPad immer unabhängiger von physischen Hardware-Knöpfen machen möchte. Schon das erste iPhone zeichnete sich durch das Fehlen einer Hardware-Tastatur aus, mit dem iPhone X geht es sogar dem prominenten Home-Button an den Kragen. iOS 11 bringt nun auch eine Möglichkeit mit, um das iOS-Gerät ohne den Power-Knopf ausschalten zu können. Gehen Sie dafür wie folgt vor:Bisher musste ein Nutzer zwei Sekunden lang den Power-Knopf an der Gerätekante drücken, um iPhone, bzw. iPad komplett auszuschalten, während ein einfaches Drücken nur den Standby-Modus aktivierte. Ein eventueller Schaden an dieser Taste machte den hin und wieder notwendigen Neustart des Gerätes unmöglich. Künftig ist dieses Problem also behoben und zwingt betroffene Nutzer nicht, zuerst den Hardware-Button reparieren zu lassen. Natürlich ergibt das nur dann endgültig Sinn, wenn sich das Gerät auch ohne einen solchen wieder aktivieren lässt. Dies ist aber bereits seit Längerem möglich:Im Moment erscheint es noch unwahrscheinlich, dass Apple nach dem Verschwinden des Home-Buttons im iPhone X in naher Zukunft auf die letzten verbliebenen Taste an der Geräteseite (Power-Knopf, 2 Volume-Knöpfe, Mute-Schalter) Hand anlegt. Mittelfristig ist es aber durchaus möglich, dass ein komplett tastenfreies Smartphone erscheint, welches sämtliche Funktionen softwareseitig ausführt. Lediglich zum initialen Einschalten wird immer Hardware notwendig sein und wenn es nur das Einstöpseln des Ladekabels ist.