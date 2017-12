Tipp: Wenn Apples TV-App nicht auf iPhone oder iPad erscheint…

Navigieren Sie im App Store auf die Seite für Apples TV-App (Direktlink: ).

Klicken Sie dort auf das Cloud-Symbol, um es herunterzuladen.

Gleiches Kontextmenü in der veralteten Videos-App

TV-App in Deutschland mit nur 5 Partnern

Alle digitalen Filminhalte auf iPhone und iPad - egal ob iTunes-Kauffilm, Streaming-Inhalte von Amazon oder der ZDF-Mediathek - lassen sich in Apples hauseigener TV-App zentral bündeln. Somit entfällt jeglicher App-Wechsel und eine übergreifende Suche nach Filmmedien ist ebenfalls verfügbar. Seit Freitag ist die App endlich auch für Nutzer in Deutschland verfügbar; Apple platziert sie automatisch auf dem Homescreen von iPhone, iPad und Apple TV. Doch dies geschieht nur nach und nach - auf vielen iOS-Geräten ist die App immer noch nicht erschienen. Als Nutzer kann man allerdings nachhelfen.Normalerweise müsste die altbekannte Videos-App nach dem Installieren der TV-App verschwinden. Denn die Funktionalität der Videos-App - Zugriff auf iTunes-Kauffilme und Zugange zum iTunes Film-Store - sind beide in der TV-App integriert. Doch mitunter bleibt die Videos-App erhalten, weist aber in der Funktionalität einige Probleme und Fehler auf. Am besten löscht oder ignoriert man sie, bis sie im Laufe eines künftigen iOS-Updates gänzlich vom Gerät verschwindet.Übrigens: Schon die Videos-App kann auf neueren iPhones rudimentäre Funktionen der TV-App aufweisen. In unserer Redaktion öffnete sich nach einem 3D-Touch-Druck auf das Symbol der Videos-App ein Kontextmenü, welches auf TV-Inhalte anderer Apps verweist. Es handelt sich um dasselbe Kontextmenü wie bei der TV-App.Die Reaktion der deutschen Apple-Gemeinde auf die TV-App fällt derweil gemischt aus. Zwar wird die Sinnhaftigkeit einer zentralen Schnittstelle für Filminhalte allgemein anerkannt, aber in Deutschland beteiligen sich nur sehr wenige Apps daran. Neben den Apple-eigenen Filminhalten greift die TV-App nur auf Prime Video (Amazon), MUBI, die ZDF-Mediathek, TV Now (RTL-Sendungen) und Sky Ticket zu. Auch Netflix bleibt außen vor.