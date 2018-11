Tim Cooks Morgenroutine: Kommentare lesen, Sport, Arbeit

Apple-Foren, Sport, Arbeit

Auch Jobs war ein Frühaufsteher

Tim Cooks Arbeitstage sind länger als die der meisten anderen Menschen. Bereits gegen 4 Uhr morgens erhalten Apple-Manager oder Geschäftspartner E-Mails. Aufgestanden ist Cook schon eine halbe Stunde vorher – obwohl er am Vorabend als einer der letzten Mitarbeiter die Apple-Zentrale verließ. In einem Interview hat sich Cook über seine Morgenroutine geäußert. Gegenüber Axios gab Cook an, die erste Stunde des Tages sei normalerweise dafür reserviert, Kommentare rund um die Apple-Welt zu lesen.Wer sich also die Frage stellt, ob alltägliche Forendiskussionen von den Apple-Oberen wahrgenommen werden: Zumindest Cook ist regelmäßiger Besucher der Plattformen. Dies ermögliche, sich auch auf die Stimmen externer Personen zu konzentrieren, so Cook. Auf welchen Seiten er sich dann aufhält und nach welchen Mustern die Kommentare durchforstet werden, führt Cook nicht auf. Es liegt auf der Hand, dass es ihm natürlich eher um die allgemeine Stimmung geht, als zu versuchen, es jedem lautstarken Forenteilnehmer recht zu machen.Nach den morgendlichen 60 Minuten Nutzer-Beschwerden heißt es für Cook, eine Stunde Sport zu treiben, was entweder im Fitness-Studio oder beim Joggen erfolgt. Die offizielle Arbeitszeit beginnt erst anschließend, also gegen halb sieben bis sieben Uhr in seinem Büro. Wie es auch schon bei Cooks Amtsantritt vor sieben Jahren hieß: Die sieben Tage der Woche bestehen für ihn aus Arbeit und ein bisschen Sport – für Privatleben bleibt da nahezu keine Zeit mehr.Steve Jobs stand übrigens auch gerne früher auf und begann gegen sechs Uhr morgens mit der Arbeit. Anschließend nahm er sich Zeit für das Frühstück mit den Kindern, schickte sie zur Schule und fuhr dann gegen neun Uhr zum Apple-Hauptquartier. In den Phasen vor und nach neuen Produkten blieb allerdings auch bei Jobs nur sehr wenig Zeit übrig, anderen Aktivitäten als der Arbeit für Apple nachzugehen.