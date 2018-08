Tim Cook und US-Präsident Donald Trump sprechen vermutlich über Apple Watch

Cook warnt bei Quartalszahlen vor Zollschranken

USA will 10 Prozent Zoll auf die Apple Watch erheben

Am Freitag bereits erklärte Donald Trump per Twitter, er treffe sich am Abend mit Tim Cook zum Dinner, der investiere "big dollars" in die USA. Trump sucht die Nähe und den Rat von Tim Cook, wie auch schon die New York Times analysierte . Angesichts des sich weiter zuspitzenden Handelstreits mit China könnten die kontroversen Meinungen der Beiden zu den Zoll-Erhöhungen Thema gewesen sein. Während Trump die Handelsbeschränkungen gerne als Druckmittel einsetzt, warnt Cook regelmäßig vor dem erheblichen Risiko, "unbeabsichtigte Folgen" damit auszulösen.Cook hatte bereits angekündigt, in die Zollpolitik der USA eingreifen zu wollen: Apple werte zur Zeit die letzte Runde der US-Zölle aus und wolle seine Ergebnisse in der Folge mit der Trump-Regierung teilen. Das sagte Cook nach der Verkündung der Quartalszahlen vor Pressevertretern vorletzte Woche. Trump soll Cook versprochen haben, dass die iPhones nicht von Zöllen betroffen werden. Nun vermutet die New York Times, Cook warne Trump bereits vor Rückschlageffekten auf das amerikanische Vorzeigeunternehmen und versuche die Apple Watch aus der nächsten Zollerhöhungsrunde herauszuhalten.Am stärksten von Zöllen bedroht ist die Apple Watch. Die smarte Uhr blickt einem Einfuhrzoll in Höhe von 10 Prozent entgegen. Bereits Ende Juli erschien eine Liste der US Zollbehörde mit Produkten, auf die in der nächsten Runde des Konflikts neue Zölle fällig werden. Die Behörde veröffentlichte sie, um den Herstellern zu ermöglichen, die Streichung zu beantragen oder eine andere Kategorie für ihre Produkte zu fordern (die dann nicht auf der Liste steht). Neben der Apple Watch waren dort diverse FitBit-Modelle (Charge, Surge) und Sonos-Lautsprecher der Reihen Play:3, Play:5 und SUB aufgeführt. Die "200-Billion-List", heißt so, weil Trump angekündigt hatte, Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar mit Zöllen zu versehen, falls China nicht einlenke. Die Liste befindet sich momentan in einem Abstimmungsprozess , der in Anhörungen zwischen dem 20. und 23. August gipfeln wird. China hatte seinerzeit mit einer Zollerhebung in derselbsen Höhe reagiert. Trump versucht nun durch mehr Zölle in einem höheren Handelsvolumen das Reich der Mitte zum Einlenken zu bewegen.