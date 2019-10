Tim Cook in Deutschland: Apple-CEO sendet Grüße vom Oktoberfest

Cook schickt Grüße aus Münchner Niederlassung – und vom Oktoberfest

Cook schaut bei Algoriddim vorbei

Tim Cook hat auf seinem aktuellen Deutschland-Besuch den Apple-Standort in München besucht und sich zudem auf dem Oktoberfest in der bayerischen Landeshauptstadt gezeigt. Zudem traf sich der Apple-CEO mit Entwicklern von Algoriddim. Die Softwareschmiede bietet die Musik-App „djay - DJ App & Mixer“ (Store: ) an. Cook bezeichnet die Arbeit des Entwicklerstudios als eine „Erfolgsgeschichte“.Der Apple-Chef veröffentlichte über seinen Twitter-Account ein Foto, das ihn inmitten von ausgewählten Mitgliedern von Apples Münchner Entwicklerteam zeigt. Er bedankt sich im Tweet für die gute Arbeit und die Liebe zum Detail, die das Team bei der Arbeit an Chips zur Verlängerung von Akkulaufzeiten auszeichne. Cook schließt seinen Twitter-Post in deutscher Sprache ab: „Macht weiter so mit Euer [sic] großartigen Arbeit!“In einem weiteren Tweet ist der Apple-Chef an einem DJ-Pult zu sehen – inklusive Beats-Kopfhörern um den Hals. Cook lässt sich dabei die Software von Algoriddim erklären. Es sei „wunderbar zu erkennen, wie Karim Morsy und Algoriddim DJ-Möglichkeiten für jeden Nutzer eines iDevices schaffen.“ Es handle sich um die Erfolgsgeschichte eines früheren Apple-Praktikanten, der mit seiner Softwarefirma etwas Großartiges geleistet habe, so Cook. Das Unternehmen bedankte sich im Gegenzug via Tweet bei Cook für dessen Besuch. Es sei eine Ehre gewesen, als der Apple-CEO vorbeischaute.