Tim Cook ermuntert Studenten gegen den Status Quo aufzubegehren

Der Apple-CEO Tim Cook sprach gestern auf einer Christlichen Konferenz in Birmingham über das Vermächtnis von Martin Luther King Jr. In der Sixth Avenue Babtist Church sagte er vor Schülern und Studenten anlässlich des 50. Todestages des Bürgerrechtlers: "Seine Lehren sind zeitlos" und "Wenn man ihm heute zuhört, kommt es einem vor, als ob er über heute sprechen würde."[banner]Schließlich nahm er Bezug auf die Gegenwart: "Ich denke nicht, dass alle von uns in diesem Raum glücklich sind mit dem, wo wir heute sind. (…) Aber wir können feiern, wie weit wir gekommen sind. Ich glaube nicht, dass wir ohne ihn (King) hier wären."Später rief er die Menge dazu auf, den gegenwärtigen Zustand zu ändern: "Jetzt läuft die Frist, in der ihr den Status Quo ändern könnt. Jetzt ist die Zeit, es zu tun. Die Welt braucht heute mehr denn je, dass ihr nicht still seid."Martin Luther King Jr. war ein schwarzer Baptistenpastor und Bürgerrechtler, der sich in den 50er/60er Jahren gewaltfrei gegen Unterdrückung und Rassentrennung eingesetzt hat. Durch ihn wurde das Civil Rights Movement zur Massenbewegung, die das Ende der gesetzlichen Rassentrennung und Wahlrecht für Schwarze in den USA erreicht hat. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King Jr. ermordet. Er gehört zu den geistigen und moralischen Vorbildern, auf die Apple immer wieder hinweist.