Tim Cook: „Wir möchten ein iPhone für jeden machen“

iPhone kostet „einen US-Dollar am Tag“

Das EKG der Apple Watch

Tim Cook war zu Gast bei der US-Fernsehshow Good Morning America und bezog Position in der Debatte um immer teurere iPhones. Zudem erklärte Cook, warum die Apple Watch jetzt ein eingebautes EKG besitzt.Auf die vierstelligen Preise der 2018er iPhone-Topmodelle angesprochen reagierte Cook mit einem Verweis auf die Art, wie viele Nutzer ihr Smartphone abbezahlen. Via Mobilfunkbetrag belaufe sich der Betrag für ein aktuelles iPhone auf etwa 30 US-Dollar pro Monat, was einem US-Dollar pro Tag entspreche. Der Gegenwert dafür sei immens, so der Apple-Chef: „Smartphones haben Digitalkameras und Videokameras ersetzt. Ebenso Musikplayer, Videoplayer und noch einige Geräte mehr. Das Produkt (Anm. d. Red.: iPhone) ist also wirklich wichtig.“Der Wunsch vieler Kunden sei es zudem, das innovativste Gerät zu besitzen, was es gibt. Die Entwicklung und Produktion für ein Gadget wie das iPhone Xs gehe ins Geld, und entsprechend falle der Preis aus. Das iPhone Xs etwa biete eine „unglaubliche Kamera“ und den kleinsten sowie leistungsstärksten Mobil-SoC überhaupt.Cook sieht laut eigenem Bekunden dennoch den Bedarf an bezahlbareren iPhones: „Wir möchten ein iPhone für jeden machen. Das war schon immer unser Ziel, und wir visieren einige iPhones an, die preislich niedriger liegen.“Der heimliche Feature-Star des letzten Apple-Events war die neue EKG-Funktion der Apple Watch Series 4. Die Präsentation erzeugte großen Jubel im Steve Jobs Theater. Cook nennt im Interview den Austausch mit Kunden als einen wichtigen Faktor dafür, warum Apple bei der Smartwatch mehr und mehr auf Gesundheitsfeatures setzt: „Die Uhr ist das leistungsstärkste Gerät, das man am Handgelenk tragen kann. Wir bekamen in den letzten Jahren viele Schreiben von Nutzern, die von ihren Herzproblemen berichteten. Dass sie diese Probleme überhaupt entdeckten und sich in Behandlung begaben, verdankten sie der Apple Watch und deren Früherkennung bestimmter Symptome. Also haben wir unsere Watch-Forschung noch mehr auf Gesundheitsaspekte und besonders das Herz ausgelegt, um möglichst vielen Menschen helfen zu können.“ Die EKG-Funktion sei eines der Resultate von Apples Gesundheitsstrategie.