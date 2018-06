Tim Cook: „Ich verbringe viel mehr Zeit mit dem iPhone, als ich sollte“

Cook von eigenem iPhone-Nutzungsverhalten überrascht

„Privatsphäre ist ein fundamentales Menschenrecht“

Tim Cook hat sich nach der WWDC gegenüber CNN zu einigen der neuen Features von iOS 12 geäußert. Im Interview geht es hauptsächlich um die Funktion Screen Time, mit der Anwender ihre iPhone-Nutzungszeit kontrollieren können. Zudem betont Cook abermals, wie wichtig Apple die Privatsphäre der Nutzer ist.Tim Cook zeigte sich erstaunt darüber , wie sein Selbstversuch mit Screen Time verlief. „Ich dachte, ich wäre bislang bei der Nutzung (meines iPhone; Anm. d. Red.) einigermaßen diszipliniert gewesen. Doch da täuschte ich mich. Ich verbrachte viel mehr Zeit mit dem Gerät, als ich sollte.“Apple geht es Cook zufolge mit Funktionen wie Screen Time vor allem darum, Nutzern so viel Kontrolle wie möglich in die Hand zu geben. Jeder Anwender könne selbst darüber entscheiden, wie lange er sein iPhone oder iPad verwendet. Screen Time sei eine Hilfe dafür: „Es ist nicht unser Ziel, dass Kunden all ihre Zeit mit iOS-Geräten verbringen. Vielmehr geht es uns darum, zufriedene und selbstbestimmte Kunden zu haben.“Cook positioniert Apple zudem erneut als Wahrer der Privatsphäre: „Leider ist die Privatheit im Online-Bereich total außer Kontrolle geraten. Die meisten Menschen sind sich gar nicht darüber bewusst, wer ihr Nutzungsverhalten per Tracking nachverfolgt und welche immensen sowie detaillierten Datenmengen damit erzeugt werden.“Apple müsse sich diesbezüglich als ein für Nutzer vertrauenswürdiges Unternehmen positionieren, das sich für die Privatsphäre jedes Einzelnen einsetze: „Wir sehen Privatsphäre als fundamentales Menschenrecht.“ Sowohl iOS 12 als auch macOS 10.14 Mojave bieten neue Datenschutz-Funktionen, die das Online-Tracking von Safari-Nutzern erschweren.In einem anderen Interview widersprach Cook der Darstellung eines New-York-Times-Artikels, wonach Apple als einer von mindestens 60 Smartphone-Anbietern Zugriff auf Facebook-Nutzerdaten gehabt hätte: „Apple hat weder Daten von Facebook erhalten noch verlangt.“ iOS habe Anwendern lediglich ermöglicht, den eigenen Facebook-Account einzugeben, um Dinge wie Fotos einfacher in dem sozialen Netzwerk zu veröffentlichen, ohne dafür extra eine App öffnen zu müssen.