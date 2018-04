Things 3.5 für iOS und Mac: Viele neue Funktionen und Verbesserungen

Fülle an neuen Funktionen

Das Things-Update auf Version 3.5 hat viele neue Funktionen im Gepäck. Die hinzugekommenen Features und Leistungsverbesserungen richten sich an diverse Bereiche der App. Dazu gehören Neuerungen für Tagging, Copy and Paste, das Heute-Widget und mehr.Dem Hersteller zufolge waren einklappbare Bereiche das von Nutzern am meisten nachgefragte Feature. Fortan ist es möglich, beliebige Bereiche visuell zusammenzufalten, was besonders bei umfangreichen Projekten praktisch sein kann. Apropos Projekte: Sammlungen mit tausenden von Aufgaben sollten mit Things 3.5 schneller laden als mit früheren Versionen der Anwendung.Das Tags-Fenster in iOS ist jetzt durchsuchbar. Zudem können Anwender – wie schon in Things 2 – wieder explizit nach Elementen ohne Tag suchen.Die App ist darüber hinaus flexibler im Umgang mit Copy and Paste von Text. Nutzer können schriftliche Inhalte aus anderen Apps dazu verwenden, neue Aufgaben zu erstellen. Mehrere Textzeilen erzeugen mehrere Aufgaben. Wenn Anwender Zeilen in das Titelfeld einer Aufgabe kopieren, wird die erste Zeile zum Titel und der Rest gelangt in die jeweilige Notiz.Auf dem Mac lassen sich Aufgaben, Überschriften oder Projekte in andere Things-Listen übertragen. Praktisch ist die automatische Erkennung von Links in Aufgabentiteln, Notizen und Checklisten.Das Heute-Widget wurde ebenso überarbeitet. Es zeigt Symbole für Checklisten und Erinnerungen. Ein Mond weist auf Elemente an „diesem Abend“ hin. Zudem gibt es eine Fortschrittsanzeige für Projekte.Things 3.5 für iPhone, iPad und iPod touch setzt mindestens iOS 10 voraus. Der Preis beträgt 10,99 Euro (Store:. Die Mac-Version benötigt mindestens OS X El Capitan (10.11) und kostet 54,99 Euro (Store: