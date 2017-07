Things 3.1 mit wiederkehrenden Projekt-Aufgaben

Die beliebte Aufgabenverwaltung Things erhielt ein Update auf Version 3.1, mit dem neue Funktionen hinzugekommen sind (zur App: ). Neu ist unter anderem die Möglichkeit, wiederkehrende Aufgaben in Projekten anzulegen. Weiterhin wurde die Erkennung von Zeitangaben in eingegebenen Sätzen verbessert. Zudem weist die App nun Nutzer beim Import von Erinnerungen darauf hin, dass diese gleichzeitig aus der Erinnerungs-App entfernt werden.Things 3 hilft bei der Organisation von Checklisten und Projekten, und bietet neben einer Liste mit tagesaktuellen Aufgaben eine weitere Liste für bald anstehende Aufgaben. Bei der Erstellung neuer Aufgaben kann der Nutzer natürliche Formulierungen verwenden, die beispielsweise Zeitangaben in einen konkreten Termin für den Kalender übersetzen.Seit Version 3 lassen sich Aufgabe zudem in gruppierte Unterlisten mit abzuarbeitenden Aufgaben aufteilen und nach getaner Arbeit bei Bedarf archivieren. Eine neue Schnellsuche soll das Auffinden von Aufgaben anhand des Textes oder vergebener Tags vereinfachen.Things 3 setzt für iPhone (und Apple Watch) mindestens iOS 10 voraus und kostet 10,99 Euro . Die iPad-Variante weist die gleichen Systemanforderungen auf, schlägt mit 21,99 Euro zu Buche. Die Mac-Version von Things 3 erfordert wenigstens OS X 10.11 El Capitan und beläuft sich auf einen Preis von 54,99 Euro . Für bestehende Käufer der Version 3 ist das jetzige Update natürlich kostenlos.