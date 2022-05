Start der Themenwoche 173: »Spiegelungen«

Die letzten Gewinner

»Spiegelungen« sind ein beliebtes Fotomotiv, das viel kreatives Potential für atemberaubende Effekte bietet. Gekonnt eingesetzt erweitern Reflexionen die dargestellte Szene um neue Perspektiven und Symmetrien. Dadurch erhält das entstandene Bild mehr Tiefe und wird zu einem echten Eye-Catcher. Sowohl Stadt- als auch Landschaftsaufnahmen lassen sich durch spiegelnde Oberflächen aufwerten und mit einem gewissen Glanz versehen. Dabei kann die Spiegelung im Hauptfokus des Bildes stehen oder als zusätzliches schmückendes Element fungieren. Schauen Sie einmal genau hin und entdecken Sie die Spiegelungen in Ihrer Umgebung. In unserer Themenwochen-Galerie können alle registrierten Nutzer bis zum kommenden Dienstag, den 07.06. Beiträge teilen, diskutieren und bewerten. Der Gewinner erhält wie immer ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In der vergangenen Themenwoche suchten wir nach »Maschinen« und bekamen vielseitige Bilder geliefert. Darunter auch die »Maschine unter Volldampf«, eine alte Dampfeisenbahn, fotografiert von Semmelrocc. Ermittelt wurde der Gewinner wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Zuvor konnte das Bild »Chilehaus« des Nutzers becreart den Sieg für sich entscheiden. Die aufgereihten Fenster des in Schwarz-Weiß abgelichteten Hauses ergaben im Ganzen ein »Muster«, welches perfekt in unsere Themenwoche passte.In unserer 170. Themenwoche auf MTN drehte sich alles rund um das Thema »Vergänglichkeit«. Diese wurde besonders gut durch das zu Schmelzen drohende »Gletschereis« auf dem Bild des Gewinners Uplift dargestellt.