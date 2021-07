Die 167. Themenwoche läuft: »Imposante Bauwerke« ist das Thema

Die letzten Gewinner

Architekturfotografie ist nicht zwingend langweilig, sondern kann ganz im Gegenteil sogar ausgesprochen facettenreich sein. Beliebte Motive reichen von alten Kirchen und Palästen bis hin zu gigantischen Wolkenkratzern und rekordverdächtigen Brücken. Jede Kultur und Zeitepoche verfügt dabei über ganz eigene Baustile mit ihren architektonischen Besonderheiten. Wir suchen nun genau diese Beispiele großartiger Ingenieurskunst, die eine ganz besondere Wirkung haben und durch ihre Einmaligkeit herausstechen.Außergewöhnliche Details in Form, Farbe, Material oder schiere Größe sind dabei ausdrücklich erwünscht. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsrunde durch Ihre Heimatstadt oder durchsuchen Sie Urlaubserinnerungen und teilen Sie Ihre besten Bilder in unserer Themenwochen-Galerie . Dort kann jeder registrierte Nutzer bis zum kommenden Montag, den 26.7. Fotos teilen, diskutieren und bewerten. Der Sieger erhält wie üblich ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit mehr als zehn Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Zuvor sahen wir in unserer Themenwoche allerlei »selbst Gemachtes« und kürten unter den Einreichungen sogar zwei Gewinner: Zum einen StraightEdge89, der in seinem Beitrag den Prozess seines selbst gepressten »Apfelsafts« zeigte und zum anderen Erbsenspecht mit seinem selbst gebauten Arbeitsplatz auf dem Bild »macMini's zu Hause«. Ermittelt wurden die Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Unter der Überschrift »Lieblingsorte« suchten wir nach erholsamen und einzigartigen Plätzen. Mit dem Bild »Sylvensteinsee« zeigte uns der Nutzer NitroxX seinen wahrhaft idyllischen Lieblingsort unter klarem Sternenhimmel.Das Thema der 164. Themenwoche lautete »Rauch und Nebel«. Wir konnten dabei vor allem beeindruckende Naturaufnahmen in unserer Galerie bewundern, zu denen auch das Gewinnerfoto von macfly mit dem Namen »Nebelwald« zählte.