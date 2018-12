The Elder Scrolls: Blades verzögert sich deutlich

Eigentlich hätte das Rollenspiel "The Elder Scrolls: Blades" aus der bekannten Reihe "The Elder Scrolls" (Skyrim, Oblivion) schon am ersten Dezember erscheinen sollen – das Spiel steht bereits zur Vorbestellung bereit. Ursprünglich wurde das Spiel auf der Worldwide Developers Conference im Sommer 2018 angekündigt und aufgrund der für Mobilgeräte beeindruckenden Grafik auf der Keynote-Bühne präsentiert.Leider musste Bethesda offensichtlich den Starttermin deutlich nach hinten verschieben: Im App Store ist nun zu lesen, dass das Spiel erst am 31. März 2019 erscheinen soll. Ob es sich hierbei um ein Platzhalterdatum handelt oder ob Bethesda tatsächlich plant, den Titel im Frühjahr zu veröffentlichen ist nicht bekannt – bisher äußerte sich der Hersteller noch nicht zu der Verschiebung.Bei "The Elder Scrolls: Blades" handelt es sich nicht um eine stark abgespeckt Mobilvariante: Blades soll ein echter "The Elder Scrolls"-Titel samt komplexen Dungeons und einer großen Oberwelt sein und alle RPG-Elemente der sonstigen Titel der Reihe mitbringen.Vorausgesetzt wird iOS 10 wie mindestens ein iPhone 5s oder iPad Air – neuere Geräte unterstützt das Spiel natürlich auch und bieten bessere Grafik. Nach Erscheinen der Mobilversion soll "The Elder Scrolls: Blades" auch für PCs, Konsolen und für VR-Systeme (wahrscheinlich Rift, Vive und Playstation VR) erscheinen.